nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени в 2022 году 4 тысячи женщин получили повышенный маткапитал

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI

В Тюмени в 2022 году 4 тысячи женщин получили повышенный маткапитал

В 2022 году порядка 3 тысяч человек получили единовременные пособия при рождении ребенка в размере 73 миллионов рублей, 15 тысяч человек — ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере более 900 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

13 беременных жен военнослужащих получили единовременные пособия в размере свыше 485 тысяч рублей.

Кроме того, 1,4 тысяч человек получили выплаты, положенные военнослужащим и их семьям, в размере 53 миллионов рублей.  Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Тюменской области.

«Пособие по беременности и родам в рамках компетенции ПФР назначается женщинам, которые уволены из-за ликвидации предприятия или из-за прекращения деятельности в качестве нотариуса, адвоката или индивидуального предпринимателя. Выплата назначается, если Центр занятости населения признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения», — комментируют в пресс-службе Отделения ПФР по Тюменской области.

Что касается повышенного материнского капитала в размере  639 тысяч рублей получили 4 тысяч семей. Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рождён или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.

Ранее «Наш город» писал о том, что благодаря прокуратуре жительница Тюменской области получила маткапитал. Судом требования прокурора были удовлетворены. Молодая мама получила выплату в сумме 150 тысяч рублей.

#Мелиса Учунджю#Общество#Экономика#Деньги#Тюмень#Тюменская область#Пособия#Военнослужащие
Подпишитесь
Топ-3 недели: открытие улицы Дзержинского, гибель крановщицы и рост цен на лекарства
Вчера, 16:18
Сирийские студенты проводят в вузе просветительские встречи
Сегодня, 05:43
Владимир Путин запустит в Тюменской области производство индейки
Вчера, 15:21
Кухарук занял пост сопредседателя ассоциации развития местного самоуправления
Вчера, 13:21
На оплату льготного проезда в Тюмени потратят более миллиарда рублей
Вчера, 12:27
Тюмень не станет миллионником через три года
Вчера, 10:39