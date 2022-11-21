В Тюмени в 2022 году 4 тысячи женщин получили повышенный маткапитал

13 беременных жен военнослужащих получили единовременные пособия в размере свыше 485 тысяч рублей.
Кроме того, 1,4 тысяч человек получили выплаты, положенные военнослужащим и их семьям, в размере 53 миллионов рублей. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Тюменской области.
«Пособие по беременности и родам в рамках компетенции ПФР назначается женщинам, которые уволены из-за ликвидации предприятия или из-за прекращения деятельности в качестве нотариуса, адвоката или индивидуального предпринимателя. Выплата назначается, если Центр занятости населения признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения», — комментируют в пресс-службе Отделения ПФР по Тюменской области.
Что касается повышенного материнского капитала в размере 639 тысяч рублей получили 4 тысяч семей. Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рождён или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.
Ранее «Наш город» писал о том, что благодаря прокуратуре жительница Тюменской области получила маткапитал. Судом требования прокурора были удовлетворены. Молодая мама получила выплату в сумме 150 тысяч рублей.