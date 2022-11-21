В Тюмени определят лучших потребителя, поставщика, подрядчика и управляющую компанию

Управляющие жилищным фондом компании, активно работающие с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности, а также заранее подготовившие обслуживаемые ими дома к зиме, имеют все шансы победить в номинации «Лучшая управляющая организация». Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета и своевременная передача их показаний будут одними из критериев оценки.