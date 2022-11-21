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В Тюмени определят лучших потребителя, поставщика, подрядчика и управляющую компанию

Сегодня, 10:25
Фото: УСТЭК
Четвертый год подряд единая теплоснабжающая организация Тюмени присуждает своим партнерам звания лучших.

Обеспечивая теплом жителей областного центра, УСТЭК взаимодействует с большим количеством юридических и физических лиц. Это жилищные организации, инжиниринговые компании, строительные, монтажные предприятия, проектные институты, трубные заводы, транспортные фирмы и, конечно, потребители тепловой энергии – те, с кем ресурсоснабжающая организация имеет договоры теплоснабжения. Всем им предстоит пройти оценку специальной комиссии из числа представителей УСТЭК.

Лучшим назовут потребителя, который своевременно производит оплату за оказанные услуги, соблюдает режимы потребления и обеспечивает полную техническую готовность своей системы теплоснабжения к отопительному периоду.

Управляющие жилищным фондом компании, активно работающие с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности, а также заранее подготовившие обслуживаемые ими дома к зиме, имеют все шансы победить в номинации «Лучшая управляющая организация». Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета и своевременная передача их показаний будут одними из критериев оценки.

«Лучший подрядчик» - звание, которого удостоится самый надежный и профессиональный партнер УСТЭК, который во время летней ремонтной кампании, соблюдая нормы и правила, выполнил все взятые на себя обязательства в срок.

«Лучшим поставщиком» товаров или услуг комиссия УСТЭК назовет того из своих контрагентов, кто наберет максимальное количество баллов по критериям: своевременность исполнения условий договора, качество поставленной продукции или выполненных работ и возможность находить оптимальные решения при возникновении нестандартных ситуаций.

Вспомним победителей прошлого года:

  • «Лучшая управляющая компания» - ООО «УК «Градъ»;
  • «Лучший потребитель» - ООО «Тюменское предприятие инвалидов по зрению»;
  • «Лучший подрядчик» - ООО ПК «Трубопром»;
  • «Лучший поставщик товаров» - ООО «Ирвита»;
  • «Лучший поставщик услуг» - ООО «Белая Лилия».

В этот раз лучших из лучших по традиции определят в декабре, вручение наград будет
приурочено к профессиональному празднику АО «УСТЭК» - Дню энергетика.

#УСТЭК
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