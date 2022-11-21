В Тюмени определят лучших потребителя, поставщика, подрядчика и управляющую компанию

Posted 21 ноября 2022, 10:25
Published 21 ноября 2022, 10:25
Modified 21 ноября 2022, 10:27
Updated 21 ноября 2022, 10:27
Обеспечивая теплом жителей областного центра, УСТЭК взаимодействует с большим количеством юридических и физических лиц. Это жилищные организации, инжиниринговые компании, строительные, монтажные предприятия, проектные институты, трубные заводы, транспортные фирмы и, конечно, потребители тепловой энергии – те, с кем ресурсоснабжающая организация имеет договоры теплоснабжения. Всем им предстоит пройти оценку специальной комиссии из числа представителей УСТЭК.
Лучшим назовут потребителя, который своевременно производит оплату за оказанные услуги, соблюдает режимы потребления и обеспечивает полную техническую готовность своей системы теплоснабжения к отопительному периоду.
Управляющие жилищным фондом компании, активно работающие с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности, а также заранее подготовившие обслуживаемые ими дома к зиме, имеют все шансы победить в номинации «Лучшая управляющая организация». Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета и своевременная передача их показаний будут одними из критериев оценки.
«Лучший подрядчик» - звание, которого удостоится самый надежный и профессиональный партнер УСТЭК, который во время летней ремонтной кампании, соблюдая нормы и правила, выполнил все взятые на себя обязательства в срок.
«Лучшим поставщиком» товаров или услуг комиссия УСТЭК назовет того из своих контрагентов, кто наберет максимальное количество баллов по критериям: своевременность исполнения условий договора, качество поставленной продукции или выполненных работ и возможность находить оптимальные решения при возникновении нестандартных ситуаций.
Вспомним победителей прошлого года:
В этот раз лучших из лучших по традиции определят в декабре, вручение наград будет
приурочено к профессиональному празднику АО «УСТЭК» - Дню энергетика.