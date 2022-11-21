В Тюмени на Объездной дороге самосвал столкнулся с грузовиком и погрузчиком

На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД.
«На Объездной в районе развязки с Тобольским трактом, грузовик столкнулся с самосвалом и погрузчиком. Всё произошло при погрузке снега с проезжей части», - отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Около часа сотрудники ДПС регулировали движение на трассе.
Ранее «Наш город» сообщил подробности смертельной аварии на улице Дружба в Тюмени. После осмотра и оказания медпомощи, четверых пациентов доставили в ОКБ № 2.