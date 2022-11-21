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В Тюмени на Объездной дороге самосвал столкнулся с грузовиком и погрузчиком

Сегодня, 10:43
Фото: Скрин "ЧП Тюмень ЧС"

Сразу три машины столкнулись на Объездной дороге в Тюмени

В областной столице 21 ноября на Объездной дороге столкнулись два грузовика и погрузчик, сообщают подписчики паблика «ЧП Тюмень ЧС». В результате ДТП самосвал перекрыл большую часть дороги, возникла пробка.

На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД.

«На Объездной в районе развязки с Тобольским трактом, грузовик столкнулся с самосвалом и погрузчиком. Всё произошло при погрузке снега с проезжей части», - отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Около часа сотрудники ДПС регулировали движение на трассе.

Ранее «Наш город» сообщил подробности смертельной аварии на улице Дружба в Тюмени. После осмотра и оказания медпомощи, четверых пациентов доставили в ОКБ № 2.

«Двое в реанимации»: подробности смертельного ДТП на Дружбе в Тюмени
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#ГИБДД#Дорожные пробки#Происшествия#ДПС#Аварии#Пробки#Возмещение ущерба#Александр Мязин
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