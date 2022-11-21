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В Тюмени изменится расписание некоторых маршрутов автобусов

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI

В Тюмени поменяли расписание некоторых маршрутов автобусов

В областном центре изменили расписание движения некоторых городских маршрутов. Перемены коснулись следующих автобусов № 1, 1д, 11, 11д, 13, 14, 15, 17, 25, 28, 30, 39, 54, 54д, 96.

Сообщается, что обновлённое расписание вступит в силу с сегодняшнего дня, 21 ноября. Изменения якобы были внесены для улучшения обслуживания тюменцев. 

Совсем скоро, по информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, на остановках будут размещены таблички с расписаниями.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени растет пассажиропоток и количество общественного транспорта. Сегодня в областной столице работают 1 тысяча 306 автобусов по 124 маршрутам. В 2021 году действовало 1 тысяча 275 автобусов на 122 маршрутах.

#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Дороги#Бюджеты#Бюджет города#Погода в Тюмени#Мелиса Учунджю
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