В Тюмени изменится расписание некоторых маршрутов автобусов

Сообщается, что обновлённое расписание вступит в силу с сегодняшнего дня, 21 ноября. Изменения якобы были внесены для улучшения обслуживания тюменцев.
Совсем скоро, по информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, на остановках будут размещены таблички с расписаниями.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени растет пассажиропоток и количество общественного транспорта. Сегодня в областной столице работают 1 тысяча 306 автобусов по 124 маршрутам. В 2021 году действовало 1 тысяча 275 автобусов на 122 маршрутах.