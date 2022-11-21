В Тюмени изменится расписание некоторых маршрутов автобусов

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени растет пассажиропоток и количество общественного транспорта. Сегодня в областной столице работают 1 тысяча 306 автобусов по 124 маршрутам. В 2021 году действовало 1 тысяча 275 автобусов на 122 маршрутах.