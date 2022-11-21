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В Тюмени автоинспектор применил насилие к задержанному

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI

В Тюмени осудили автоинспектора за превышение должностных полномочий

Огласили приговор 29-летнему мужчине, который обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Суд

Суд посчитал, что действия Константина Леонтьева нарушили интересы и права некоторых граждан. Оказалось, что весенним днем прошлого года автоинспекторы остановили мужчину.

Инспектор Константин Леонтьев стал производить досмотр водителя и его вещей. Хотя повода у него не было. После этого сотрудник ДПС затолкнул мужчину в отсек для задержанных и несколько раз ударил его кулаком в грудь.

«За это Константину дали три с половиной года лишения свободы. Он не может занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Будет отбывать наказание в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба областной судебной системы.

Кроме того, Леонтьева лишат специального звания — старший сержант полиции.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени осужденный за взятки замначальника ФСИН просил смягчить ему приговор.

#Мелиса Учунджю#Общество#ГИБДД#ДПС#Происшествия#Суд#Тюменская область#Уголовная ответственность#Наказание
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