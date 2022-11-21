В Тюмени автоинспектор применил насилие к задержанному

Суд посчитал, что действия Константина Леонтьева нарушили интересы и права некоторых граждан. Оказалось, что весенним днем прошлого года автоинспекторы остановили мужчину.
Инспектор Константин Леонтьев стал производить досмотр водителя и его вещей. Хотя повода у него не было. После этого сотрудник ДПС затолкнул мужчину в отсек для задержанных и несколько раз ударил его кулаком в грудь.
«За это Константину дали три с половиной года лишения свободы. Он не может занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Будет отбывать наказание в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба областной судебной системы.
Кроме того, Леонтьева лишат специального звания — старший сержант полиции.
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