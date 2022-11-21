В Рощино отменили два авиарейса, один лайнер опаздывает на 3 часа

Два самолёта Газпром Авиа прибудут сегодня в аэропорт Рощино. Рейс №ОП 484 (Тюмень – Уфа) задержится на 35 минут и прилетит в 18:00. Лайнер №ОП 486 (Тюмень – Москва) прибудет в Рощино к 19:30, задержка составит 3 часа.
По данным «Нашего города», прямые рейсы из Тюмени в Бишкек появятся в аэропорту Рощино в декабре. Стоимость перелёта начинается с 7 315 рублей. Время полёта в Бишкек составит 2 часа 45 минут. На 13 ноября прямые вылеты из Тюмени в Киргизию предлагает только авиакомпания Nordwind, стоимость перелёта 6 700 рублей.