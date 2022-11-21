В депздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении потолка в гараже

«Вызов поступил 18 ноября в 17:58, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 18:06. После осмотра и оказания помощи, троих пациентов доставили в ОКБ № 2.
Два пациента находятся в профильном отделении ОКБ № 2, где им оказывается вся необходимая помощь», — комментирует пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Климович.
Что касается состояния пациентов, то у одного тяжелое, у другого удовлетворительное. Один пациент отправлен на амбулаторное лечение, у него диагностирован перелом.
Как рассказали «Нашему городу» в администрации Богандинского муниципального образования, в момент обрушения трое мужчин проводили в гараже ремонтные работы, во время которых произошел взрыв.
Ранее «Наш город» писал о том, что в поселке под Тюменью обрушилась крыша постройки. Есть пострадавшие.