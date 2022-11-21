В депздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении потолка в гараже

Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении потолка в гараже в Богандинском

Во время обрушения потолочной плиты в гараже в поселке Богандинский пострадали три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области.

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