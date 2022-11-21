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В депздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении потолка в гараже

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI

Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении потолка в гараже в Богандинском

Во время обрушения потолочной плиты в гараже в поселке Богандинский пострадали три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области.
«Вызов поступил 18 ноября в 17:58, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 18:06. После осмотра и оказания помощи, троих пациентов доставили в ОКБ № 2.
Два пациента находятся в профильном отделении ОКБ № 2, где им оказывается вся необходимая помощь», — комментирует пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Климович.

Что касается состояния пациентов, то у одного тяжелое, у другого удовлетворительное. Один пациент отправлен на амбулаторное лечение, у него диагностирован перелом.

Как рассказали «Нашему городу» в администрации Богандинского муниципального образования, в момент обрушения трое мужчин проводили в гараже ремонтные работы, во время которых произошел взрыв.

Ранее «Наш город» писал о том, что в поселке под Тюменью обрушилась крыша постройки. Есть пострадавшие.

#Мелиса Учунджю#Общество#Происшествия#Тюменская область#ТОСЭР#Спасатели#Скорая помощь
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