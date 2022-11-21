Утро понедельника в Тюмени началось с пробок

Затор наблюдается на участке Мельникайте — от Дмитрий Менделеева до Республики, на Пермякова — от 30 лет Победы до Республики. В пробке стоит улица 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Запольной, 50 лет Октября, Харьковская, Дамбовская, Профсоюзная.
На улице Республики пробка растянулась от Парфенова до Максима Горького. Движение затруднено также на улицах Холодилльной, Алебавшевской, 2-й Луговой и Челюскинцев.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на улице Профсоюзной произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля, травмы получил один человек.