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Утро понедельника в Тюмени началось с пробок

Сегодня, 03:22
Фото: 2 ГИС

На тюменских дорогах 8-балльные пробки

Восьмибалльные пробки зарегистрированы на дорогах Тюмени утром в понедельник. По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на Окружной дороге, улице Червишевский тракт — здесь произошло дорожно-транспортное происшествие.
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Тюмень

Затор наблюдается на участке Мельникайте — от Дмитрий Менделеева до Республики, на Пермякова — от 30 лет Победы до Республики. В пробке стоит улица 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Запольной, 50 лет Октября, Харьковская, Дамбовская, Профсоюзная.

На улице Республики пробка растянулась от Парфенова до Максима Горького. Движение затруднено также на улицах Холодилльной, Алебавшевской, 2-й Луговой и Челюскинцев.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на улице Профсоюзной произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля, травмы получил один человек.

 

На улице Профсоюзной произошло массовое ДТП
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#Валентина Бурнашева#Общество#Дорожные пробки#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Дороги
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