Тюменцы останутся без 13-й зарплаты в этом году

В этом году большинство тюменцев останутся без 13-й зарплаты

По данным сайта Зарплата.ру, около трети тюменских организаций планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. Ещё около 29% респондентов пока не определились. Только 10% компаний выплатят премию вне зависимости итогов работы за прошедший год.