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Тюменцы останутся без 13-й зарплаты в этом году

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI

В этом году большинство тюменцев останутся без 13-й зарплаты

По данным сайта Зарплата.ру, около трети тюменских организаций планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. Ещё около 29% респондентов пока не определились. Только 10% компаний выплатят премию вне зависимости итогов работы за прошедший год.

Почти 35% организаций начислять годовые премии точно не будут.

«Сотрудники тех компаний, которым выплатят годовую премию в этом году, работают в основном в сфере услуг, строительства, ретейла, промышленности, бухгалтерии, ИТ, образования, энергетики, транспорта и банковском секторе», - отмечается на сайте Зарплата.ру.

Почти 62% опрошенных полагают, что выплаты под Новый год – это хорошая мотивация для сотрудников.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени медианная зарплата выросла почти на 20% почти до 42 000 рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Экономика#Выплаты#Зарплата#Средняя зарплата#Администрация
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