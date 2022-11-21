Тюменцы останутся без 13-й зарплаты в этом году

Posted 21 ноября 2022, 10:18
Published 21 ноября 2022, 10:18
Modified 21 ноября 2022, 10:18
Updated 21 ноября 2022, 10:18
Почти 35% организаций начислять годовые премии точно не будут.
«Сотрудники тех компаний, которым выплатят годовую премию в этом году, работают в основном в сфере услуг, строительства, ретейла, промышленности, бухгалтерии, ИТ, образования, энергетики, транспорта и банковском секторе», - отмечается на сайте Зарплата.ру.
Почти 62% опрошенных полагают, что выплаты под Новый год – это хорошая мотивация для сотрудников.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени медианная зарплата выросла почти на 20% почти до 42 000 рублей.