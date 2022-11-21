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Posted 21 ноября 2022, 10:18

Published 21 ноября 2022, 10:18

Modified 21 ноября 2022, 10:18

Updated 21 ноября 2022, 10:18

В этом году большинство тюменцев останутся без 13-й зарплаты

Тюменцы останутся без 13-й зарплаты в этом году

21 ноября 2022, 10:18
Фото: 1MI.

В этом году большинство тюменцев останутся без 13-й зарплаты

Сюжет
Зарплата
По данным сайта Зарплата.ру, около трети тюменских организаций планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. Ещё около 29% респондентов пока не определились. Только 10% компаний выплатят премию вне зависимости итогов работы за прошедший год.

Почти 35% организаций начислять годовые премии точно не будут.

«Сотрудники тех компаний, которым выплатят годовую премию в этом году, работают в основном в сфере услуг, строительства, ретейла, промышленности, бухгалтерии, ИТ, образования, энергетики, транспорта и банковском секторе», - отмечается на сайте Зарплата.ру.

Почти 62% опрошенных полагают, что выплаты под Новый год – это хорошая мотивация для сотрудников.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени медианная зарплата выросла почти на 20% почти до 42 000 рублей.

Тюменские врачи и хирурги могут получать 200 - 300 тысяч рублей в месяц
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#Александр Мязин#Общество#Экономика#Администрация#Зарплата#Выплаты#Средняя зарплата
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