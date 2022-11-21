Тюменцы останутся без 13-й зарплаты в этом году

В этом году большинство тюменцев останутся без 13-й зарплаты

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По данным сайта Зарплата.ру, около трети тюменских организаций планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. Ещё около 29% респондентов пока не определились. Только 10% компаний выплатят премию вне зависимости итогов работы за прошедший год.

Почти 35% организаций начислять годовые премии точно не будут. «Сотрудники тех компаний, которым выплатят годовую премию в этом году, работают в основном в сфере услуг, строительства, ретейла, промышленности, бухгалтерии, ИТ, образования, энергетики, транспорта и банковском секторе», - отмечается на сайте Зарплата.ру. Почти 62% опрошенных полагают, что выплаты под Новый год – это хорошая мотивация для сотрудников. Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени медианная зарплата выросла почти на 20% почти до 42 000 рублей. Тюменские врачи и хирурги могут получать 200 - 300 тысяч рублей в месяц Узнать подробнее