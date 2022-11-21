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Тюменца наказали за езду «под кайфом»

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI

В Тюмени осудили мужчину, который водил машину под наркотическим опьянением

Мужчину признали виновным в езде на автомобиле в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил его к 400 часам обязательных работ. Кроме того, тюменцу запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами в течение двух с половиной лет.
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Суд

Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Выяснилось, что летом этого года Дмитрий Григорьев поехал с приятелями в лес за грибами. Когда мужчина ехал обратно, его остановили автоинспекторы. В крови нашли следы наркотиков, кроме того, с собой у него не было водительского удостоверения.

Оказалось, что за езду в пьяном состоянии он уже получал штраф в 30 тысяч рублей. Помимо этого, Дмитрий был лишен водительских прав на 1 год 7 месяцев.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени будут судить 31-летнего местного жителя, который пытался похитить ноутбук и продукцию из магазина интимных товаров.

#Мелиса Учунджю#Общество#Происшествия#Суд#Тюмень#Автомобили#Тюменская область#Уголовная ответственность#Дороги#Наркотики
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