Тюменца наказали за езду «под кайфом»

Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
Выяснилось, что летом этого года Дмитрий Григорьев поехал с приятелями в лес за грибами. Когда мужчина ехал обратно, его остановили автоинспекторы. В крови нашли следы наркотиков, кроме того, с собой у него не было водительского удостоверения.
Оказалось, что за езду в пьяном состоянии он уже получал штраф в 30 тысяч рублей. Помимо этого, Дмитрий был лишен водительских прав на 1 год 7 месяцев.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени будут судить 31-летнего местного жителя, который пытался похитить ноутбук и продукцию из магазина интимных товаров.