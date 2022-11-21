Тюменца наказали за езду «под кайфом»

Выяснилось, что летом этого года Дмитрий Григорьев поехал с приятелями в лес за грибами. Когда мужчина ехал обратно, его остановили автоинспекторы. В крови нашли следы наркотиков, кроме того, с собой у него не было водительского удостоверения.