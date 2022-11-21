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Тюменский блогер поругалась с таксистом

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI

Таксист отказался везти тюменскую блогершу из-за грубого общения

Тюменский блогер и TikTokерша с 973 000 подписчиков Александра Котская поругалась с таксистом. Запись об инциденте появилась в паблике «Ситуация сюр». Водитель отказался её везти, ему показалось, что девушка «ответила ему как-то грубо».
Сюжет
Тюмень

В ВК видео с Александрой Котской собрало почти 50 000 просмотров. Девушка отметила, что «никто грубо на вопрос не отвечал». В ВК тюменцев данная ситуация заинтересовала, они были удивлены, что она смогла собрать в соцсетях столько людей. 

«Подписчики бы выручили. Приехали, забрали, отвезли. Но они уже спали, утром кто в детсад кто в школу», - пошутил в паблике «Типичная Тюмень» Валентин Н.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что модель Алена Шишкова рассказала о даче под Тюменью. Иногда она приезжает туда отдыхать, здесь живут родители.

Фото: Скрин ВК
Алена Шишкова рассказала о даче под Тюменью, где она отдыхает
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#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Происшествия#Такси#Соцсети#Оплата проезда#Яндекс
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