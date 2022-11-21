Тюменский блогер поругалась с таксистом

В ВК видео с Александрой Котской собрало почти 50 000 просмотров. Девушка отметила, что «никто грубо на вопрос не отвечал». В ВК тюменцев данная ситуация заинтересовала, они были удивлены, что она смогла собрать в соцсетях столько людей.