nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стал известен список приглашенных на послание губернатора

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI

Появилась информация о персонах, которых лично пригласили на послание губернатора

В распоряжении редакции оказался список персон, получивших приглашение на ежегодное послание губернатора Тюменской области Александра Моора. Среди них Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В список приглашенных попали депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва во главе с новым председателем — Фуатом Сайфитдиновым.

Также на мероприятии будут присутствовать представители Федерального Собрания Российской Федерации в лице депутатов: Ивана Квитки, Николая Брыкина, Эрнеста Валеева, Евгения Маркова, Виктора Соболева, Александра Ремезкова, а также сенаторов: Дмитрия Горицкого и Павла Тараканова.

Не обойдется мероприятие и без представители федеральных органов государственной власти, в числе которых Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Дмитрий Кузьменко, главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

На торжественном мероприятии в ходе которого будет заслушано послание губернатора Тюменской области Александра Моора будут присутствовать и представители органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В частности, это будет Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Дмитрий Артюхов, возглавляющий Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также приглашения разосланы представителям Счетной палаты Тюменской области, Избирательной комиссии Тюменской области, органов местного самоуправления, общественных организаций и других учреждений.

Губернаторам «тюменской матрешки» дошли жалобы мобилизованных
Узнать подробнее

Итого, из Тюменской областной Думы седьмого созыва приглашено 47 человек, представителей Федерального Собрания Российской Федерации будет 8, представителей федеральных органов государственной власти — 11.

Из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа прибудут 8 человек.

В число представителей Счетной палаты Тюменской области, органов местного самоуправления, общественных организаций, Избирательной комиссии Тюменской области и других учреждений и организаций войдут 12 персон.

Из аппарата Тюменской областной Думы приглашены 13 человек,

Всего было разослано 99 приглашений.

Ежегодное послание губернатора Тюменской области состоится 24 ноября
Узнать подробнее

Предположительно, почетные гости традиционно соберутся в мраморном зале ДК «Нефтяник».

«Обычно у нас послание губернатора ежегодно проходит. Если не будет никаких переносов у правительства, то в этом году также у нас все будет», — ответили «Нашему городу» в Нефтянике.

Зал дворца культуры, где обычно встречаются важные персоны региона и страны, чтобы заслушать послание губернатора Тюменской области, рассчитан на 350-400 персон. Все эти места займут чиновники и общественные деятели региона.

Фото: ДК Нефтяник

На предыдущем заседании Тюменской областной Думы первый вице-спикер тюменского парламента седьмого созыва Андрей Артюхов сообщил, с этого важного события начнется следующий сбор депутатов.

Губернатора Тюменской области Александра Моора смогут увидеть и услышать все жители региона. Уже традиционно будет организована прямая трансляция речи Моора о положении дел в Тюменской области.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Александр Моор пока еще не принял решение, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборы главы региона в 2023 году. По его словам, ориентиром для баллотирования на второй срок станут поддержка президента РФ Владимира Путина и жителей области.

#Алиса Вернер#Губернатор#Тюменская областная Дума#Тюменская область#Владимир Якушев#Дмитрий Артюхов#Наталья Комарова#Фуат Сайфитдинов#Новости тюмени
Подпишитесь
Топ-3 недели: открытие улицы Дзержинского, гибель крановщицы и рост цен на лекарства
Вчера, 21:18
Сирийские студенты проводят в вузе просветительские встречи
Сегодня, 10:43
Владимир Путин запустит в Тюменской области производство индейки
Вчера, 20:21
Кухарук занял пост сопредседателя ассоциации развития местного самоуправления
Вчера, 18:21
На оплату льготного проезда в Тюмени потратят более миллиарда рублей
Вчера, 17:27
Тюмень не станет миллионником через три года
Вчера, 15:39