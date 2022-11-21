Стал известен список приглашенных на послание губернатора

В список приглашенных попали депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва во главе с новым председателем — Фуатом Сайфитдиновым.
Также на мероприятии будут присутствовать представители Федерального Собрания Российской Федерации в лице депутатов: Ивана Квитки, Николая Брыкина, Эрнеста Валеева, Евгения Маркова, Виктора Соболева, Александра Ремезкова, а также сенаторов: Дмитрия Горицкого и Павла Тараканова.
Не обойдется мероприятие и без представители федеральных органов государственной власти, в числе которых Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Дмитрий Кузьменко, главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
На торжественном мероприятии в ходе которого будет заслушано послание губернатора Тюменской области Александра Моора будут присутствовать и представители органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В частности, это будет Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Дмитрий Артюхов, возглавляющий Ямало-Ненецкий автономный округ.
Также приглашения разосланы представителям Счетной палаты Тюменской области, Избирательной комиссии Тюменской области, органов местного самоуправления, общественных организаций и других учреждений.
Итого, из Тюменской областной Думы седьмого созыва приглашено 47 человек, представителей Федерального Собрания Российской Федерации будет 8, представителей федеральных органов государственной власти — 11.
Из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа прибудут 8 человек.
В число представителей Счетной палаты Тюменской области, органов местного самоуправления, общественных организаций, Избирательной комиссии Тюменской области и других учреждений и организаций войдут 12 персон.
Из аппарата Тюменской областной Думы приглашены 13 человек,
Всего было разослано 99 приглашений.
Предположительно, почетные гости традиционно соберутся в мраморном зале ДК «Нефтяник».
«Обычно у нас послание губернатора ежегодно проходит. Если не будет никаких переносов у правительства, то в этом году также у нас все будет», — ответили «Нашему городу» в Нефтянике.
Зал дворца культуры, где обычно встречаются важные персоны региона и страны, чтобы заслушать послание губернатора Тюменской области, рассчитан на 350-400 персон. Все эти места займут чиновники и общественные деятели региона.
На предыдущем заседании Тюменской областной Думы первый вице-спикер тюменского парламента седьмого созыва Андрей Артюхов сообщил, с этого важного события начнется следующий сбор депутатов.
Губернатора Тюменской области Александра Моора смогут увидеть и услышать все жители региона. Уже традиционно будет организована прямая трансляция речи Моора о положении дел в Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Александр Моор пока еще не принял решение, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборы главы региона в 2023 году. По его словам, ориентиром для баллотирования на второй срок станут поддержка президента РФ Владимира Путина и жителей области.