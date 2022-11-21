Стал известен список приглашенных на послание губернатора

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Александр Моор пока еще не принял решение, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборы главы региона в 2023 году. По его словам, ориентиром для баллотирования на второй срок станут поддержка президента РФ Владимира Путина и жителей области.