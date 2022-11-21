Список приглашенных на послание губернатора, «Нет вобле», суд над инспектором ГИБДД

На мероприятие придут Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, они будут представлять ХМАО и ЯНАО. В список попали депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва во главе с новым председателем — Фуатом Сайфитдиновым. Ожидается, что 24 ноября мероприятие посетит более 300 человек. В этот день губернатор расскажет об итогах работы. В прошлом году основной темой послания был коронавирус.