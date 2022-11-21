Список приглашенных на послание губернатора, «Нет вобле», суд над инспектором ГИБДД

Стал известен список приглашенных на послание губернатора.
На мероприятие придут Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, они будут представлять ХМАО и ЯНАО. В список попали депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва во главе с новым председателем — Фуатом Сайфитдиновым. Ожидается, что 24 ноября мероприятие посетит более 300 человек. В этот день губернатор расскажет об итогах работы. В прошлом году основной темой послания был коронавирус.
Стоит отметить, что из тюменской облдумы приглашено 47 человек, представителей Федерального Собрания Российской Федерации будет 8. Из аппарата Тюменской областной Думы приглашены 13 человек.
Ожидается, что гости соберутся в мраморном зале ДК «Нефтяник».
В Тюмени инспектор ГИБДД применил насилие к задержанному.
Суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия. В прошлом году Константин Леонтьев нарушили интересы и права тюменца, он избил водителя.
По данным суда, инспектор произвел досмотр мужчины и его вещей. Потом, он толкнул водителя в отсек для задержанных и несколько раз ударил его кулаком в грудь. Суд назначил обвиняемому 3 года колонии. Кроме того, Леонтьева лишат специального звания — старший сержант полиции.
В Тюмени суд вернул на новое рассмотрение дело о лозунге «Нет вобле».
В апелляционный суд поступила жалоба по делу об административном правонарушении в отношении Алисы К. Тюменку обвиняли в дескредитации ВС РФ.
В октябре тюменский суд прекратил производство по ее делу из-за того, что не нашел состава преступления. Заявитель хочет отменить решение суда. В МВД полагают, что девушка дискредитировала Вооруженные силы страны. При этом 12 октября она была оправдана, суд решил, что за надпись «Нет *!» штрафовать Алису не нужно.
Ксения Собчак в конце октября организовала продажу футболок и кепок. На них разместили лозунг тюменки «Нет Вобле!». Мерч можно приобрести за 3 900 рублей.
Фраза стала известна после судебного процесса в Тюмени.