nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Специалисты «РАСТАМ-Экологии» проводят экспертизы в области промышленной безопасности

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI

Специалисты «РАСТАМ-Экологии» проводят экспертизы в области промышленной безопасности

Промышленная безопасность — направление, которому «РАСТАМ-Экология» уделяет большое внимание. Компания уже больше 9 лет проводит экспертизы по промышленной безопасности, помогает в этом крупным организациям.

Экспертиза в области промышленной безопасности

Лицензию на этот вид деятельности фирма получила в 2013 году. У «РАСТАМ-Экология» есть всё необходимое для оказания услуг в области промышленной безопасности — сертификаты соответствия, свидетельства, актуальные лицензии. Среди заказчиков такие компании как «Газпром» и «Лукойл».

Организация оказывает сразу несколько видов услуг, связанных с промышленной безопасностью. Например, опытные специалисты проводят экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.

Это предложение будет актуально для заказчиков, которые планируют повысить технико-экономический уровень производств при помощи внедрения новых технологий или автоматизации опасного объекта. Для этого процесса необходима специальная документация.

Экспертиза промышленного объекта при консервации или ликвидации

Также без экспертизы документации не обойтись в том случае, есть нужна консервация или ликвидация опасного производственного объекта. Это прописано в Федеральном законе.

Сотрудники «РАСТАМ» оперативно проводят экспертизу, без заключения которой невозможна консервация или ликвидация. 

Экспертиза ЭПБ

Еще одно направление, в котором организация успешно работает — экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) декларации безопасности опасного производства. Специалисты оценивают, насколько декларация соответствует нормам и правилам промышленной безопасности, и выносят заключение.

Воспользоваться этими предложениями можно через официальный сайт «РАСТАМ-Экология», либо позвонив по телефону +7(3452) 40-41-50. 

 

#Анна Доронина#Экология#Тюменская область#Экспертиза#Промышленность#Безопасность
Подпишитесь
Топ-3 недели: открытие улицы Дзержинского, гибель крановщицы и рост цен на лекарства
Вчера, 21:18
Сирийские студенты проводят в вузе просветительские встречи
Сегодня, 10:43
Владимир Путин запустит в Тюменской области производство индейки
Вчера, 20:21
Кухарук занял пост сопредседателя ассоциации развития местного самоуправления
Вчера, 18:21
На оплату льготного проезда в Тюмени потратят более миллиарда рублей
Вчера, 17:27
Тюмень не станет миллионником через три года
Вчера, 15:39