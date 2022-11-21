Специалисты «РАСТАМ-Экологии» проводят экспертизы в области промышленной безопасности

Лицензию на этот вид деятельности фирма получила в 2013 году. У «РАСТАМ-Экология» есть всё необходимое для оказания услуг в области промышленной безопасности — сертификаты соответствия, свидетельства, актуальные лицензии. Среди заказчиков такие компании как «Газпром» и «Лукойл».
Организация оказывает сразу несколько видов услуг, связанных с промышленной безопасностью. Например, опытные специалисты проводят экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Это предложение будет актуально для заказчиков, которые планируют повысить технико-экономический уровень производств при помощи внедрения новых технологий или автоматизации опасного объекта. Для этого процесса необходима специальная документация.
Также без экспертизы документации не обойтись в том случае, есть нужна консервация или ликвидация опасного производственного объекта. Это прописано в Федеральном законе.
Сотрудники «РАСТАМ» оперативно проводят экспертизу, без заключения которой невозможна консервация или ликвидация.
Еще одно направление, в котором организация успешно работает — экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) декларации безопасности опасного производства. Специалисты оценивают, насколько декларация соответствует нормам и правилам промышленной безопасности, и выносят заключение.
Воспользоваться этими предложениями можно через официальный сайт «РАСТАМ-Экология», либо позвонив по телефону +7(3452) 40-41-50.