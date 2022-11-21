Специалисты «РАСТАМ-Экологии» проводят экспертизы в области промышленной безопасности

Лицензию на этот вид деятельности фирма получила в 2013 году. У «РАСТАМ-Экология» есть всё необходимое для оказания услуг в области промышленной безопасности — сертификаты соответствия, свидетельства, актуальные лицензии. Среди заказчиков такие компании как «Газпром» и «Лукойл».