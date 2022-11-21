В советские времена Славянский керамический комбинат (СКК) «гремел» на весь Союз. Это было одно из крупнейших предприятий в СССР в отрасли, недаром Славянск называли керамической столицей Донбасса. История предприятия берет начало с конца XIX века, тогда оно называлось Акционерное общество керамических заводов «Дзевульский и братья Лянге». Двадцать процентов полов жилых и казенных зданий Российской империи было выложено керамической плиткой с клеймом акционерного общества, которое позже стало Славянским керамическим комбинатом.
Зачем поляки приехали в Славянск?
Начало будущему керамическому комбинату в Славянске было положено… в Польше. Предприниматели Ян Дзевульский совместно с братьями Йозефом и Владиславом Лянге учредили акционерное общество в польском городе Опочно Родомской губернии, где в 1883 году запустили свою первую фабрику. Сначала на фабрике выпускался красный кирпич и другие керамические изделия, а затем начали производство плитки из керамической глины для покрытия полов.
Уже за первые годы своего существования акционерный капитал фирмы Дзевульского и Лянге был увеличен в несколько раз. Однако в Европе с бурным развитием промышленности дорожали рабочая сила и сырье. Поэтому европейские промышленники все чаще обращали внимание на юг царской России – на территорию нынешнего Донбасса. В 1900-м году в окрестностях Славянска рядом с уже действующим керамическим заводом появилась группа людей, разговаривавших на польском языке, которые внимательно осматривали местность, делали земельные замеры и что-то записывали. Вскоре по Славянску разнеслась весть, что приезжие поляки будут что-то строить в их городе. Это и было началом керамического завода, который очень быстро стал самым крупным предприятием города. Строительство фабрики в непосредственной близости от месторождений высококачественного сырья позволило наладить одно из востребованных в то время производств. Местные месторождения высокосортных тугоплавких глин, температура спекания которых составляют от 1140 до 1200 С, позволяли производить в Славянске напольную плитку (напольные паркеты), отвечающие таким технологическим требованиям, как прочность, устойчивость к внешним механическим воздействиям, в том числе воздействию влаги, низких температур. Кроме этого, изделия соответствовали высоким эстетическим требованиям. К слову, по вышеперечисленным параметрам плитка с маркой «Дзевульский и Лянге» намного превосходила изделия, производимые другими фирмами, что подтверждают испытания, проведенные институтом связи при царе Александре I.
Официальное открытие фабрики в городе Славянске состоялось в 1901 году. К этому времени за выпуск высококачественной плитки для полов Акционерное общество «Дзевульский и братья Лянге» уже получило ряд наград:
К 1914 году предприятие выпускало 400 тысяч квадратных метров керамоплитки в год на сумму 1 млн. рублей. Склады продукции находились в Москве, Киеве, Одессе, Екатеринославе, Полтаве.
А вы знали?
Вплоть до революции в 1917 году, «Акционерное общество керамических заводов Дзевульский и Лянге» выпускало плитку на двух заводах – в Опочно и Славянске. С обратной стороны на каждую плитку наносилось фирменное клеймо, представлявшее собой шестиконечную звезду Давида. В центре звезды была буква «О», если изделие выпущено заводом в Опочно и «С» - если в Славянске.
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Что еще выпускалось в Славянске?
Завод «Дзевульский и Лянге» в Славянске кроме паркетной плитки и плитки для выкладки стен в дореволюционный период выпускал:
Был «Дзевульский и Лянге», стал имени Н. К. Крупской
В связи с революционными событиями 1917 года, началом Гражданской войны работа фабрики в Славянске Акционерного общества «Дзевульский и Лянге» была остановлена, позже предприятие национализировали.
Простой фабрики длился долгих восемь лет, за это время часть помещений разрушилась, однако крупногабаритное оборудование сохранилось. Невероятными усилиями оставшегося малочисленного коллектива фабрику удалось поднять из руин и в 1925 году ввести в эксплуатацию. К 8-й годовщине Великого Октября над цехами задымились трубы – все 24 горна фабрики производили обжиг первой партии метлахской плитки, в которой остро нуждались новостройки страны. В начале 1926 года предприятие было переименовано в завод метлахских плиток имени Надежды Константиновны Крупской. Значительным событием в жизни завода стал день, когда в апреле этого же, 1926 года, года отгрузили 27 тысяч метлахской плитки для строительства Волховской ГЭС. Это был первый весомый подарок славянских керамиков стране.
Наша справка
В середине 19 века в Германии в местечке Метлах было налажено производство по изготовлению плитки. Отсюда и пошло название этого отделочного материала. Метлахская плитка – грубая, неглазурованная, одноцветная или пестрая.
На месте цехов - руины
С первых же дней Великой Отечественной войны все предприятия Славянска были переведены на военные рельсы – переключились на выпуск военного снаряжения и техники. Почти половина рабочих керамического завода ушли на фронт. Враг оккупировал Донецкий край. Все, кто мог держать оружие в руках, вступили в партизанские отряды, одним из которых командовал бывший директор керамического завода им. Крупской Михаил Иванович Карнаухов. Отряд, которым он командовал, насчитывал 210 человек, среди бойцов были и сотрудники завода. Больше года отряд не давал продыха врагу, организуя дерзкие налеты, так что оккупанты боялись приближаться к лесным массивам. В местной коллаборационистской печати несколько раз появлялись сообщения о том, что «главарь бандитов Карнаухов» убит. Но Михаил Иванович всякий раз «воскресал». Все это добавляло партизанскому командиру авторитета у местного населения, и вскоре за ним закрепилось почтительное прозвище «Батя». По данным Госархива, за время деятельности отряда, с момента создания 17 октября 1941 года до освобождения Донбасса 08 сентября 1942 года, удалось уничтожить 1240 немецких солдат, 12 немецких офицеров, 62 полицая и предателя; взорвать 1 мост, 3 склада с боеприпасами и 35 блиндажей. В декабре 1942 года небольшая группа во главе с Михаилом Ивановичем была захвачена немцами в плен. В январе 1943 года немцы расстреляли Карнаухова и его боевых товарищей в селе Новоселовка Краснолиманского района.
В период временной оккупации фашисты полностью разрушили завод. Материальный ущерб, причиненный заводу захватчиками, составил 10 миллионов 360 тысяч рублей. На месте бывших зданий цехов были обгорелые останки стен, обломки бетона, кирпича и арматуры. Такая страшная картина опустошения предстала перед людьми после освобождения Славянска в 1943 году. Женщины и подростки выносили все тяготы восстановительного периода. Сутками не покидали цеха рабочие и руководители производства. «Работать приходилось по две, три смены подряд, - вспоминала позже старший технолог по печам Лия Федоровна Сильчихина. – Сутками не уходили домой. И какая же радость была, когда из Сибири и Поволжья стала прибывать техника, с Урала – металлопрокат, стройматериалы!».
Городская газета «Большевик» от 6 июля 1944 года сообщила, что 26 июня 1944 года пущена первая очередь Славянского керамического завода. Трижды рожденный завод керамических плиток дал первую продукцию. К концу 1944 года предприятие выдало первые 27 тысяч квадратных метров метлахской плитки для восстановления разрушенного Днепрогэса и других объектов. Производственная жизнь постепенно входила в нормальный ритм, и совсем скоро были достигнуты довоенные показатели.
Восставший из пепла
Местная сырьевая база давала возможность развивать фаянсовое производство, которого до войны в Славянске вообще не было. В 1946 году по указанию заместителя председателя Совета Министров, министра промышленности строительных материалов СССР Кагановича Л.М. было начато проектирование цеха облицовочной плитки на заводе.
К 1949 году цех ввели в эксплуатацию, а годом ранее построили еще один новый цех - по производству кислотоупорной плитки.
В ноябре 1954 года постановлением Министерства промышленности строительных материалов СССР завод метлахских плиток им. Крупской и завод стройфаянса и кислотоупорных изделий объединяются в государственный союзный Славянский завод керамических изделий. Всего за пять лет производство плитки и санфаянса увеличилось в 7 и 4 раза соответственно. Прирост продукции был достигнут за счет улучшения использования действующих мощностей, механизации и интенсификации производства, установки нового оборудования, лучшей организации труда.
В феврале 1960 года в связи с тем, что Славянский завод керамических изделий и фарфоровых изоляторов организован на базе четырех Славянских заводов и имеет в своем составе карьерное хозяйство, являясь по сути комбинатом, было решено реорганизовать завод в Славянский керамо-изоляторный комбинат. Объем выпускаемой продукции постоянно наращивался, расширялся ассортимент. Особого внимания требовало электроизоляторное производство, поскольку специализированный участок только был сдан в эксплуатацию и у работников не было необходимых навыков. На помощь коллективу пришли специалисты московского «Изолятора» и Ленинградского «Пролетария», которые взялись передать славянцам свой опыт. В Москве и Ленинграде прошли подготовку десятки рабочих, техников и инженеров комбината.
Фарфор вытесняет металл
В 1964 году вошел в строй первый в стране специализированный цех по серийному выпуску химического оборудования из керамики. Славянский комбинат стал первым предприятием, организовавшим производство комплексной химической аппаратуры с целью отказа от импортных поставок оборудования из Японии, ФРГ и ГДР.
Организация отечественного производства химаппаратуры дала возможность не только резко сократить импорт оборудования из керамики, но и обеспечить его поставку на экспорт в более чем 20 стран мира. О надежности и качестве изделий свидетельствует уже тот факт, что центробежные насосы, запорная арматура, реакторы, мерники и сборники экспонировались на ВДНХ СССР и были отмечены дипломами и бронзовыми медалями.
Спрос на новую продукцию рос из года в год. Ее просили химики Лисичанска, Волгограда, труженики Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, Самаркандского суперфосфатного завода и многие другие. Интерес химиков к керамическому оборудованию вполне объясним – его внедрение вместо привычного металлического давал колоссальный экономический эффект. Так, если чугунный насос по перекачке соляной кислоты служит 2-3 недели, то фарфоровый 2-3 года. Кстати, за разработку, изготовление и внедрение серийного выпуска фарфоровых насосов большая группа инженеров, технологов и рабочих предприятия в 1973 году была награждена серебряными и бронзовыми медалями на ВДНХ СССР.
Кроме серийно выпускаемой продукции, цех изготавливал и спецоборудование по разовым заказам: ИАЭ им. И.В. Курчатова, Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР, Томского института электронной интроскопии, Института проблем прочности АН УССР и других организаций.
Диплом за Олимпийского Мишку
В 1956 году на небольшом участке в цехе санитарно-керамических изделий и фаянса было начато производство товаров народного потребления. Правда до 70-х годов их ассортимент ограничивался статуэтками и сувенирами. К слову, в настоящее время на сайтах-аукционах статуэтки, выпущенные Славянским комбинатом, достаточно высоко ценятся. Стоимость некоторых фигурок достигает 50 тысяч рублей. В последующие годы перечень выпускаемой продукции значительно расширился - в ассортименте появились молочники, чайники, кофейники, сосуды для хранения и засолки овощей, и другие виды посуды, находивших применение в домашнем хозяйстве. В 1971-1972 годах был введен в действие специальный участок по производству художественной керамики.
В апреле 1977 года на ВДНХ Украинской ССР в павильоне «Народные промыслы» состоялось заседание комиссии олимпийского комитета по рассмотрению лучших образцов керамики с олимпийской символикой и тематикой Олимпийских игр 1980 года. Славянский комбинат представил изделия трех наименований, семи видов. Кропотливая работа работников завода увенчалась успехом. Высокую оценку комиссии получила сувенирная кружка (авторы А. Фоменко и А. Сухинченко), а вазы «Олимпийские игры» и «Мишка-талисман Олимпийский» были удостоены в 1979 году диплома оргкомитета «Олимпиада-80», а их авторы В. Клинский и Г. Карпенко получили премии.
От Мавзолея до «Золотых ворот»
Высококачественные плитки, изготовленные на Славянском заводе, использовались при отделке Мавзолея В. И. Ленина, Казанского вокзала в Москве, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и других объектах во многих городах Советского Союза. Так, главные ванны города Кисловодска полностью отделаны Славянской художественной керамикой. До сих пор это здание радует глаз, как жителей города, так и приезжающих на отдых гостей.
Когда в Киеве к 1500-летию столицы начались строительные и реставрационные работы памятника Х века «Золотые ворота», Минпром строительных материалов УССР обратилось с просьбой к коллективу Славянского керамического комбината изготовить керамические плиты 190х190х35 мм в количестве 135 тысяч штук для проведения реставрационных работ. Заказ был поручен цеху кислотоупорных изделий. Коллектив центральной лаборатории разработал состав массы для получения необходимого цвета изделий. Заказ был выполнен качественно и в срок отгружен потребителю.
В 2017 году в Нижнем Тагиле в Скорбященском женском монастыре были начаты ремонтно-реставрационные работы Вознесенского храма, 1911 года постройки. В ходе ремонта на обратной стороне плитки, которой был выложен пол храма, обнаружили клеймо славянского завода акционерного общества «Дзевульский и Лянге» - с буквой «С» в центре шестиконечной звезды.
До сих пор плитка Акционерного общества керамических заводов «Дзевульский и Лянге» украшает парадные дома Колобовых на Большом проспекте Петроградской стороны (дом 16-18) в Петербурге.
Немцы оставили больше…
С распадом Советского Союза, ставшая «независимой» Украина не смогла в условиях рыночной экономики удержать Славянский керамический комбинат «на плаву», хотя все возможности для этого были. В 1998 году предприятие прекратило свое существование, задолжав своим сотрудникам порядка 4,2 млн. грн. заработной платы. В то же время Опочненский завод «Дзевульский и Лянге», получивший название «OPOCZNO S.A.», благополучно пережил переход на рыночные отношения, успешно работает и на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей керамической плитки в Центральной и Восточной Европе. А от процветающего некогда Славянского комбината, известного на всю большую страну и за рубежом, остались сейчас одни руины. Как грустно шутят старожилы города – в свое время немцы оставили больше…