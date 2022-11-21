Сирийские студенты проводят в вузе просветительские встречи

Очень часто молодежь не знает или не понимает, что на самом деле является причиной тех или иных мировых потрясений. Сирийские ребята напомнили, что террористические войны, как правило, начинаются на почве раздела экономического влияния. Нефть и газ всегда были яблоком раздора. Так получилось и в сирийском конфликте, когда ближневосточные страны не смогли мирно договориться о строительстве через Сирию газопровода. Лидер страны стал неугоден, начались гражданские противостояния с целью его свергнуть, а страны Запада, особенно США, активно включились в поддержку террористической оппозиции.