Сирийские студенты проводят в вузе просветительские встречи

Posted 21 ноября 2022, 05:43
Published 21 ноября 2022, 05:43
Modified 21 ноября 2022, 05:45
Updated 21 ноября 2022, 05:45
Сара Наддаф, Исам Яхъя и Махер Алшаар уже несколько лет обучаются в университете по различным программам бакалавриата. Ребятам довелось стать непосредственными очевидцами недавних событий сирийского конфликта и теперь, по инициативе директора Координационного центра ТюмГУ Ярослава Ильина, они организовались в небольшую просветительскую группу, стали активными участниками круглых столов с тюменскими студентами, где делятся своими воспоминаниями, без прикрас говорят о проблемах международного терроризма и дружественных отношениях России и Сирии.
Очень часто молодежь не знает или не понимает, что на самом деле является причиной тех или иных мировых потрясений. Сирийские ребята напомнили, что террористические войны, как правило, начинаются на почве раздела экономического влияния. Нефть и газ всегда были яблоком раздора. Так получилось и в сирийском конфликте, когда ближневосточные страны не смогли мирно договориться о строительстве через Сирию газопровода. Лидер страны стал неугоден, начались гражданские противостояния с целью его свергнуть, а страны Запада, особенно США, активно включились в поддержку террористической оппозиции.
Гости «Открытого диалога» рассказали, что российский и сирийский народы всегда поддерживали друг друга. И когда в 2015 году российская армия пришла на помощь, сирийцами это было воспринято как спасение.
«Сирийский народ помнит, как Россия защищала их от террористов. Была паника, был страх, но теперь все постепенно налаживается. Сирия благодарна России за помощь и поэтому сейчас искренне поддерживает их борьбу с националистическим злом», — отвечают Сара, Исам и Махер на вопросы студентов об отношении Сирии к конфликту на Украине.
Диалог длился около часа. Во время обсуждения участники активно говорили о борьбе с фейковыми новостями в СМИ, о вербовке через соцсети, о том, как молодежь может повлиять на уменьшение проявления экстремистских настроений и многом другом.
Сирийские студенты рассказали также, насколько богатой в экономическом и культурном плане была их страна, и как больно им осознавать, что война привела к разрушению огромного количества памятников и красивых древних городов, и как ужасно, что политические цели сегодня достигаются таким страшным способом — через террор.