Шандалович: В Карелии IT-специалистам выделят бесплатную землю под ИЖС

Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович поддержал данное предложение, пишет karelinform.ru..
“Очень важно создать в регионе благоприятные условия, чтобы IT-специалисты приезжали, оставались в Карелии работать, развивали нашу республику и цифровую экономику страны. И такие условия мы создаем. Так, например, в октябре парламент Карелии принял закон, по которому для IT-компаний установлены минимальные ставки налогообложения - 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% - доходы минус расходы”, - подчеркнул он на своей официальной странице в VK.
Элиссан Шандалович добавил: хорошей поддержкой для сотрудников аккредитованных IТ-компаний может стать ипотека со льготной ставкой до 5% годовых. На эти средства можно построить на полученном земельном участке индивидуальный жилой дом по договору подряда.
Шандалович предоставил список IT-специальностей, обладатели которых смогут претендовать на получение бесплатного земельного участка. В перечень вошли: “Информатика и вычислительная техника”, “Информационные системы и технологии”, “Прикладная информатика”, “Программная инженерия”, “Информационная безопасность телекоммуникационных систем”, “Информационная безопасность автоматизированных систем”, “Информационная безопасность”, “Компьютерная безопасность”, “Информационно-аналитические системы безопасности”, “Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере”, “Криптография”, а также “Противодействие техническим разведкам”.
Днем ранее в парламентском комитете по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ приступили к рассмотрению закона о предоставлении на безвозмездной основе земельных участков медсестрам и фармацевтам, который представила вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник.
Депутат обратила внимание на то, что право на получение участков под ИЖС работающим на селе и в городских поселениях специалистам в Карелии предоставляется с 2017 года. На сегодняшний день такая возможность есть у работников сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалистов лесного, сельского хозяйства и пожарных.
Ольга Шмаеник отметила, что законопроект о бесплатных земельных участках в Карелии совершенствуется и регулярно расширяется дополнительными категориями специалистов.
По итогам обсуждения профильный комитет направил проект закона главе республики для вынесения заключения.