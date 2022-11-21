Шандалович: В Карелии IT-специалистам выделят бесплатную землю под ИЖС

Депутат обратила внимание на то, что право на получение участков под ИЖС работающим на селе и в городских поселениях специалистам в Карелии предоставляется с 2017 года. На сегодняшний день такая возможность есть у работников сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалистов лесного, сельского хозяйства и пожарных.