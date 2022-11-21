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Роман Малыгин в новом статусе успешно провел федеральное мероприятие

Сегодня, 05:45
Фото: asi.org.ru

Роман Малыгин в новом статусе успешно провел федеральное мероприятие

Этнофорум «Мы» прошел в минувшие выходные в Музейном комплексе им. Словцова.
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Тюмень
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Мероприятия, в котором приняли участие авторы кино- и медиапроектов о народной культуре, представители различных национальных объединений, клубов и коллективов из разных регионов России, состоялось в рамках II  Всероссийского конкурса национальных видеороликов «Мы».

И.о. председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин рассказал «Нашему Городу», что форум стал площадкой для диалога, обсуждения практик подготовки этноконтекта, творческого взаимодействия.

Тюмень, в свою очередь представила на этнофоруме практику реализации мероприятий рамках стратегии государственной национальной политики.

«Правительством региона ведется большая работа по объединению и консолидации нашей многонациональной области. Регион отличают многонациональность и гостеприимство», — отметил Роман Малыгин.

В рамках этнофорума состоялось награждение победителей второго Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ». Их имена были объявлены в День народного единства, 4 ноября.

Организаторами этнофорума и II Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» выступили Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», Комитет по делам национальностей Тюменской области и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс». В роли соорганизаторов конкурса — органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Тюменской области.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Форум
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