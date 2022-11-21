Роман Малыгин в новом статусе успешно провел федеральное мероприятие

Организаторами этнофорума и II Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» выступили Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», Комитет по делам национальностей Тюменской области и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс». В роли соорганизаторов конкурса — органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Тюменской области.