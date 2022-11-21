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Резидент Тюменского Технопарка представил свой продукт предпринимателям Индии

21 ноября 13:19
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Резидент Тюменского Технопарка компания «Джемс девелопмент» представила свой продукт предпринимателям Индии, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Встреча тюменских разработчиков с индийскими бизнесменами прошла в Нью-Дели и Бангалоре. 

«Джемс девелопмент» представила платформу для управления развитием территории Geometa.

«Индия – страна, которая не только формирует собственный инновационный потенциал, но и позволяет масштабировать уже реализованные зарубежные высокотехнологичные проекты. Мы следуем общей тенденции развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Индией и поступательно движемся к реализации планов по усилению нашего присутствия в стране для содействия российским технологическим компаниям на индийском рынке», — отметил Михаил Гусев, представитель «Сколково».

Напомним, тюменский Технопарк в рейтинге операторов Фонда «Сколково» занимает второе место. Основное подразделение технопарка по работе с резидентами – бизнес-инкубатор, цель которого – оказание поддержки компаниям путем создания благоприятных условий для разработки и продвижения инновационной продукции с высоким потенциалом коммерциализации. Общий срок размещения резидентов в бизнес-инкубаторе составляет три года, в течение которых резиденты могут пользоваться полным комплексом услуг по сопровождению бизнеса.  

 

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