Резидент Тюменского Технопарка представил свой продукт предпринимателям Индии

Встреча тюменских разработчиков с индийскими бизнесменами прошла в Нью-Дели и Бангалоре.
«Джемс девелопмент» представила платформу для управления развитием территории Geometa.
«Индия – страна, которая не только формирует собственный инновационный потенциал, но и позволяет масштабировать уже реализованные зарубежные высокотехнологичные проекты. Мы следуем общей тенденции развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Индией и поступательно движемся к реализации планов по усилению нашего присутствия в стране для содействия российским технологическим компаниям на индийском рынке», — отметил Михаил Гусев, представитель «Сколково».
Напомним, тюменский Технопарк в рейтинге операторов Фонда «Сколково» занимает второе место. Основное подразделение технопарка по работе с резидентами – бизнес-инкубатор, цель которого – оказание поддержки компаниям путем создания благоприятных условий для разработки и продвижения инновационной продукции с высоким потенциалом коммерциализации. Общий срок размещения резидентов в бизнес-инкубаторе составляет три года, в течение которых резиденты могут пользоваться полным комплексом услуг по сопровождению бизнеса.