Резидент Тюменского Технопарка представил свой продукт предпринимателям Индии

«Индия – страна, которая не только формирует собственный инновационный потенциал, но и позволяет масштабировать уже реализованные зарубежные высокотехнологичные проекты. Мы следуем общей тенденции развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Индией и поступательно движемся к реализации планов по усилению нашего присутствия в стране для содействия российским технологическим компаниям на индийском рынке», — отметил Михаил Гусев, представитель «Сколково».