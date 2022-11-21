Психолог: Родителям трудно понять подростков из-за изменения гормонального фона

Как пишет NEWS.ru, психолог отметила, что когда ребенок начинает чувствовать себя отдельной единицей, у него появляется внутренний протест и желание пойти против системы. В результате ребенок перестает слушать маму и папу, начинает делать все наоборот и наперекор. Ирина Леонова подчеркнула, что процесс будет более ярким, если до переходного возраста родители не смогли выстроить с ребенком доверительные отношения — не принимали его, давили.
Эксперт добавила, что переходный возраст ребенка можно сравнить с пружиной, которая длительное время находилась в сжатом состоянии и потом начала разжиматься. Удерживать ее в таком положении сложно, поэтому она полностью разжимается и повреждает находящиеся рядом предметы. С детьми в подростковом возрасте ситуация является аналогичной.