Психолог: Родителям трудно понять подростков из-за изменения гормонального фона

Как пишет NEWS.ru, психолог отметила, что когда ребенок начинает чувствовать себя отдельной единицей, у него появляется внутренний протест и желание пойти против системы. В результате ребенок перестает слушать маму и папу, начинает делать все наоборот и наперекор. Ирина Леонова подчеркнула, что процесс будет более ярким, если до переходного возраста родители не смогли выстроить с ребенком доверительные отношения — не принимали его, давили.