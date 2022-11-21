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Психолог: Родителям трудно понять подростков из-за изменения гормонального фона

Сегодня, 12:22
Психолог Ирина Леонова объяснила причины, по которым родителям сложно понять детей в возрасте 9-13 лет. По ее словам, в этот период дети начинают чувствовать себя отдельной единицей, поэтому у них происходит разотождествление с родителями.

Как пишет NEWS.ru, психолог отметила, что когда ребенок начинает чувствовать себя отдельной единицей, у него появляется внутренний протест и желание пойти против системы. В результате ребенок перестает слушать маму и папу, начинает делать все наоборот и наперекор. Ирина Леонова подчеркнула, что процесс будет более ярким, если до переходного возраста родители не смогли выстроить с ребенком доверительные отношения — не принимали его, давили.

Эксперт добавила, что переходный возраст ребенка можно сравнить с пружиной, которая длительное время находилась в сжатом состоянии и потом начала разжиматься. Удерживать ее в таком положении сложно, поэтому она полностью разжимается и повреждает находящиеся рядом предметы. С детьми в подростковом возрасте ситуация является аналогичной.

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