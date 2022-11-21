Подписан закон о статусе ветерана боевых действий про проведении СВО

«В соответствии с законом ветеранами (инвалидами) боевых действий признаются лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач Вооружённых Сил РФ», - сообщается на сайте правовой информации.
В законопроекте отмечается, что ветеранами боевых действий признаются лица, которые участвовали в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября.
Ранее «Наш город» сообщал, что президент РФ подписал законопроект о вводе акцизов на сладкие напитки.