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Подписан закон о статусе ветерана боевых действий про проведении СВО

Сегодня, 13:33
Фото: 1MI

В РФ появятся ветераны боевых действий про проведении СВО

Президент РФ подписал Федеральный закон о статусе ветерана боевых действий. По данным правового портала, он касается добровольцев, участвующих в СВО на территории Украины с 24 февраля.
«В соответствии с законом ветеранами (инвалидами) боевых действий признаются лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач Вооружённых Сил РФ», - сообщается на сайте правовой информации.

В законопроекте отмечается, что ветеранами боевых действий признаются лица, которые участвовали в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября.

Ранее «Наш город» сообщал, что президент РФ подписал законопроект о вводе акцизов на сладкие напитки.

 

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#Александр Мязин#Законопроект#Военные#Военные травмы#Ветераны#Федеральный закон#Общество#Армия#Военнослужащие
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