Пенсионерку выселяют из квартиры и отправляют жить на улицу

Власти отбирают единственное жилье у тюменской пенсионерки

Любови Иванченко 76 лет. Она, по мнению Департамента имущественных отношений, проживает в доме № 66 на улице Седова — незаконно. Суд еще 7 лет назад принял решение о ее выселении, но идти пенсионерке некуда. А сейчас все отсрочки исчерпаны, а приставы уже ждут на пороге.

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