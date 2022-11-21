Пенсионерку выселяют из квартиры и отправляют жить на улицу

Иванченко Любовь Ивановна на протяжении более 27 лет проживает на улице Седова, в доме № 66. Здесь ее знают все соседи. В 1990-х годах она работала в управляющей компании, которая обслуживала этот дом, в должности дворника.
Сама она тогда жила в частном доме на улице Избышева, который уже сгорел. Хотя в паспорте Любови Иванченко он до сих пор указан, как место прописки.
А в доме на Седова было оборудовано специальное помещение для дворника. Позже было решено, что оно будет предоставляться работнице и для проживания.
«Решение об этом было принято на общедомовом собрании. Впоследствии управляющая компания ликвидировалась, а Любовь Иванченко осталась проживать в данном помещении. Следует отметить, что оно в то время считалось нежилым», — рассказывает Михаил Кружинов, представлявший пенсионерку в суде.
Получив от жителей дома разрешение на проживание, женщина благоустроила это помещение — она обеспечила электричество, водопровод, водоотведение и прочие инженерные сети.
Вместе с этим Любовь Иванченко попыталась перевести помещение из нежилого в жилое.
«Департамент имущественных отношений города сообщил ей, что это возможно. Специалист предоставил ей согласие на перевод из нежилого в жилое и выдал доверенность для перевода указанного помещения из нежилого в жилое, после чего 27.12.2010 было принято решение о переводе помещения в жилое», — говорит Кружинов.
После этого женщина полагала, что теперь может спокойно жить в помещении как в жилом.
Однако Департамент имущественных отношений все же решил выселить оттуда пенсионерку.
«01.10.2015 года было вынесено решение Центрального районного суда города Тюмени по иску Департамента о выселении Любови Ивановны из ее единственного жилого помещения. Апелляционным определением Тюменского областного суда от 20.01.2016 года данное решение было оставлено без изменения (дело № 33-7941/2016)», — продолжает рассказ Михаил Кружинов.
До настоящего времени решение Центрального районного суда о выселении не исполнено — пенсионерке некуда переезжать. Пенсия женщины не позволяет ей арендовать жилье по договору найма. У нее нет близких родственников или друзей, которые могли бы ей помочь.
«Проблема также в том, что зарегистрирована она в том доме на Избышева. По указанному адресу не имеется жилого помещения, поскольку там был пожар, в результате которого собственник погиб. Документы по данному инциденту находятся в деле суда № 2-1004/2022», — рассказывает Кружинов.
На данный момент Любовь Иванченко признана малоимущей, она также состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении.
Пенсионерка уже получала требование судебного пристава-исполнителя о выселении. В ее квартиру многократно приходили судебные приставы.
«Выселение не состоялось по причине того, что истица находилась в больнице на лечении, а также несколько раз мы добивались отсрочек. Любовь Ивановна неоднократно обращалась в суд с целью сохранения за ней вышеуказанного жилого помещения, поскольку она пользуется им более 27 лет, благоустроила его своими силами и за свой счет перевела в жилое», — говорит юрист.
Но Центральный районный суд отказал женщине в признании права собственности. Апелляция также не помогла. Иванченко также было отказано в заключении договора социального найма.
«Мы обратились в суд с еще одним иском о выделении ей иного помещения взамен того, из которого выселяют. Но Центральный суд и в этом нам отказал. В судебном заседании я спросил у представителя департамента имущественных отношений города, почему они дали бабушке доверенность на перевод помещения в жилое, а когда она своими силами и за свой счет смогла это сделать, сразу стали отбирать его у нее? Судья Котова данный вопрос сняла», — сообщает Кружинов.
Тогда Михаил попытался узнать о том, где, в случае выселения, будет проживать пенсионерка и какие меры поддержки примет государство? Но судья Котова и этот вопрос сняла. В иске отказала.
Сейчас все возможности для сохранения за Любовью Иванченко этого жилого помещения исчерпаны.
«Ее точно будут выселять, никаких отсрочек уже не получить. Департамент давит на судебных приставов чтобы ее поскорее выселили. Идти ей некуда совсем, на улице зима. Я планирую обращаться в администрацию президента и в „Единую Россию“ в ближайшие дни. Меня лично возмущает такое поведение властей в отношении престарелого одинокого малоимущего человека», — негодует Михаил Кружинов.