Паромная переправа Тобольск - Бекерево прекращает работу в четверг 24 ноября

«Паромная переправа Тобольск - Бекерево прекращает свою работу 24 ноября 2022 года в 12:00 часов. После прохода парома СП-20 будут уложены временные мостки и организована пешая переправа», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».
Лёд на реке становится всё более крепким. Тюменские спасатели с начала недели осуществляют рейды и патрулирования на водоемах, беседуем с рыбаками.
Вчера «Наш город» сообщал, что тюменские рыбки открыли зимний сезон. Они уже активно выходят на лёд. О хорошем клеве сообщают тюменцы, посетившие озера Андреевское и Кучак.