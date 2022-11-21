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Паромная переправа Тобольск - Бекерево прекращает работу в четверг 24 ноября

Сегодня, 13:58

В четверг прекращает работу паромная переправа Тобольск - Бекерево

С 24 ноября закрывается паромная переправа «Тобольск - Бекерево», сообщается в паблике «Типичный Тобольск». На реке Иртыш отмечается ледостав, работа СП-20 становится небезопасной.
«Паромная переправа Тобольск - Бекерево прекращает свою работу 24 ноября 2022 года в 12:00 часов. После прохода парома СП-20 будут уложены временные мостки и организована пешая переправа», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».

Лёд на реке становится всё более крепким. Тюменские спасатели с начала недели осуществляют рейды и патрулирования на водоемах, беседуем с рыбаками.

Вчера «Наш город» сообщал, что тюменские рыбки открыли зимний сезон. Они уже активно выходят на лёд. О хорошем клеве сообщают тюменцы, посетившие озера Андреевское и Кучак.

Тюменцы открыли сезон зимней рыбалки
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#Александр Мязин#Общество#Переправа#Лед#Озера#Река#Река Иртыш
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