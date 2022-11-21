На выходных тюменцев ожидает большая продовольственная ярмарка

Ранее мы писали, что в Тюмени выросли цены на разные продукты. Лекарства подрожали почти на 20 %. Корвалол поднялся в цене до 34 рублей, активированный уголь – на 25 %. Особенно повысилась стоимость йода за 10 мл – почти на 80 %.