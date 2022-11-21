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На выходных тюменцев ожидает большая продовольственная ярмарка

Сегодня, 11:32

26 ноября в Тюмени на ярмарке будут представлены натуральные продукты

В эту субботу горожане смогут купить свежие натуральные продуты в Тюмени по улицам Севастопольской, 12, Льва Толстого, 31, на Цветном бульваре, площади 400-летия Тюмени, проезде Солнечный, 11.

Сайт администрации города Тюмени пишет, что событие организуют в нескольких местах:

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам: улица Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) — с 8 до 17 часов; Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) — с 10 до 17 часов; площадь 400-летия Тюмени — с 10 до 17 часов; улица Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) — с 8 до 17 часов; проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ «Заречный двор») — с 8 до 17 часов.

Мероприятие проводится администрацией совместно с департаментом АПК Тюменской области.

Ранее мы писали, что в Тюмени выросли цены на разные продукты. Лекарства подрожали почти на 20 %. Корвалол поднялся в цене до 34 рублей, активированный уголь – на 25 %. Особенно повысилась стоимость йода за 10 мл – почти на 80 %.

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В Тюмени с начала года лекарства подорожали почти на 20%
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#Ярмарка#Мясо#Рыба#Новости тюмени#События#Елена Чебоксарова
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