На выходных тюменцев ожидает большая продовольственная ярмарка

Posted 21 ноября 2022, 11:32
Published 21 ноября 2022, 11:32
Modified 12 декабря 2022, 03:32
Updated 12 декабря 2022, 03:32
Сайт администрации города Тюмени пишет, что событие организуют в нескольких местах:
Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам: улица Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) — с 8 до 17 часов; Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) — с 10 до 17 часов; площадь 400-летия Тюмени — с 10 до 17 часов; улица Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) — с 8 до 17 часов; проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ «Заречный двор») — с 8 до 17 часов.
Мероприятие проводится администрацией совместно с департаментом АПК Тюменской области.
Ранее мы писали, что в Тюмени выросли цены на разные продукты. Лекарства подорожали почти на 20 %. Корвалол поднялся в цене до 34 рублей, активированный уголь – на 25 %. Особенно повысилась стоимость йода за 10 мл – почти на 80 %.
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