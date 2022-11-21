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Международный форум “Амбассадоры устойчивого развития” объединил экспертов ESG

Сегодня, 17:55
Фото: пресс-служба мэрии Москвы
II международный форум “Амбассадоры устойчивого развития” прошел в стенах Президентской академии в Москве. Соорганизатором мероприятия стал фонд регионального экономического развития “Инвестиции и регионы”.

Как отмечается, в мероприятии приняли участие эксперты сферы устойчивого развития и ESG, а также представители органов власти и общественных организаций. Об этом пишет newsnn.ru.

Глава фонда регионального экономического развития “Инвестиции и регионы” и автор проекта “Амбассадоры устойчивого развития” Анна Кровякова подчеркнула, что первоначально проект задумывался как возможность сообщить о новых региональных практиках на федеральном уровне. 

“За последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в бизнес-среде. В текущих реалиях особенно важно придерживаться новых принципов построения грамотного экологического, социального и корпоративного управления. Уверена, что за ESG будущее бизнеса и экономики”, - добавила Анна Кровякова.

По словам организаторов, такое мероприятие демонстрирует возможности развития молодежного предпринимательства, формирование принципов ESG-повестки в среде студенчества, интеграцию молодежи в сообщество предпринимателей Москвы. Программа форума включала пленарное заседание, заседание научного совета по защите прав предпринимателей, а также дискуссионные площадки. Кроме того, состоялся конкурс молодежных предпринимательских проектов и научно-исследовательских работ и другие мероприятия.

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Как отмечается, в пленарном заседании приняли участие ведущие эксперты в сфере устойчивого развития и ESG, действующие предприниматели, представители общественных организаций и общественные деятели. О своем опыте рассказали эксперты многих крупных компаний, таких как  ПАО "МТС", Almaty Management University, ВОИР, “Северсталь Российская сталь”, СРО Ассоциация “Лига переработчиков макулатуры”.

В рамках событий форума прошел и научно-деловой совет при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой, где присутствовали члены менторского совета MOS.МШУ. Участники совета обсудили планы по дальнейшему развитию проекта.

Второй день форума целиком был посвящен молодежной повестке. Питчинг проектов прошел по 4 секциям, одна из которых проводилась на английском языке. Помимо студентов РАНХиГС из Москвы и Саратова, в мероприятии приняли участие студенты Саратовской государственной юридической академии.

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Завершился II международный форум ток-шоу на тему “Акселератор идей молодых предпринимателей”, подготовленный Ассоциацией экспортеров и импортеров, и награждением участников утренних сессий.

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