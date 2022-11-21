Международный форум “Амбассадоры устойчивого развития” объединил экспертов ESG

По словам организаторов, такое мероприятие демонстрирует возможности развития молодежного предпринимательства, формирование принципов ESG-повестки в среде студенчества, интеграцию молодежи в сообщество предпринимателей Москвы. Программа форума включала пленарное заседание, заседание научного совета по защите прав предпринимателей, а также дискуссионные площадки. Кроме того, состоялся конкурс молодежных предпринимательских проектов и научно-исследовательских работ и другие мероприятия.