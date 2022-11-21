Международный форум “Амбассадоры устойчивого развития” объединил экспертов ESG

Как отмечается, в мероприятии приняли участие эксперты сферы устойчивого развития и ESG, а также представители органов власти и общественных организаций. Об этом пишет newsnn.ru.
Глава фонда регионального экономического развития “Инвестиции и регионы” и автор проекта “Амбассадоры устойчивого развития” Анна Кровякова подчеркнула, что первоначально проект задумывался как возможность сообщить о новых региональных практиках на федеральном уровне.
“За последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в бизнес-среде. В текущих реалиях особенно важно придерживаться новых принципов построения грамотного экологического, социального и корпоративного управления. Уверена, что за ESG будущее бизнеса и экономики”, - добавила Анна Кровякова.
По словам организаторов, такое мероприятие демонстрирует возможности развития молодежного предпринимательства, формирование принципов ESG-повестки в среде студенчества, интеграцию молодежи в сообщество предпринимателей Москвы. Программа форума включала пленарное заседание, заседание научного совета по защите прав предпринимателей, а также дискуссионные площадки. Кроме того, состоялся конкурс молодежных предпринимательских проектов и научно-исследовательских работ и другие мероприятия.
Как отмечается, в пленарном заседании приняли участие ведущие эксперты в сфере устойчивого развития и ESG, действующие предприниматели, представители общественных организаций и общественные деятели. О своем опыте рассказали эксперты многих крупных компаний, таких как ПАО "МТС", Almaty Management University, ВОИР, “Северсталь Российская сталь”, СРО Ассоциация “Лига переработчиков макулатуры”.
В рамках событий форума прошел и научно-деловой совет при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой, где присутствовали члены менторского совета MOS.МШУ. Участники совета обсудили планы по дальнейшему развитию проекта.
Второй день форума целиком был посвящен молодежной повестке. Питчинг проектов прошел по 4 секциям, одна из которых проводилась на английском языке. Помимо студентов РАНХиГС из Москвы и Саратова, в мероприятии приняли участие студенты Саратовской государственной юридической академии.
Завершился II международный форум ток-шоу на тему “Акселератор идей молодых предпринимателей”, подготовленный Ассоциацией экспортеров и импортеров, и награждением участников утренних сессий.