Лишь 33% тюменцев оплачивают парковки картами МИР

«Для оплаты в паркомате необходимо вставить карту НСПК „МИР“ в считыватель магнитных и чиповых карт, а в мобильном приложении и личном кабинете портала в сети Интернет внести данные в форму оплаты», — комментирует директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.
Санник подчеркивает, что обращений горожан по поводу невозможности произвести оплату через паркомат или мобильное приложение не поступало.
Всего через мобильное приложение, личный кабинет и паркомат осуществляется до 3000 платежей, 33% которых проводится с использованием карты «МИР».
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