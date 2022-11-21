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Лишь 33% тюменцев оплачивают парковки картами МИР

Сегодня, 09:46
Фото: nashgorod.ru

Только 33% жителей Тюмени оплачивают парковки картой МИР

В МКУ «Тюменьгортранс» «Нашему городу» сообщили, что платные тюменские парковки можно оплатить в мобильном приложении, на специальном веб-портале в Интернете и паркомате. 33% тюменцев оплачивают парковки картами МИР.
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Тюмень
«Для оплаты в паркомате необходимо вставить карту НСПК „МИР“ в считыватель магнитных и чиповых карт, а в мобильном приложении и личном кабинете портала в сети Интернет внести данные в форму оплаты», — комментирует директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

Санник подчеркивает, что обращений горожан по поводу невозможности произвести оплату через паркомат или мобильное приложение не поступало.

Всего через мобильное приложение, личный кабинет и паркомат осуществляется до 3000 платежей, 33% которых проводится с использованием карты «МИР».

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