Лишь 33% тюменцев оплачивают парковки картами МИР

Только 33% жителей Тюмени оплачивают парковки картой МИР

В МКУ «Тюменьгортранс» «Нашему городу» сообщили, что платные тюменские парковки можно оплатить в мобильном приложении, на специальном веб-портале в Интернете и паркомате. 33% тюменцев оплачивают парковки картами МИР.

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