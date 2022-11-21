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Личка принял решение остаться в "Оренбурге"

Сегодня, 20:49
Фото: pxhere.com
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка не покинет свой пост в клубе в сезоне-2022/23.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РБ-Спорт".

 

Отмечается, что чешский специалист отказался возглавить "Краснодар". Ранее стало известно, что руководство южан уже ведет переговоры с наставником. При этом в "Оренбурге" эту информацию отрицать не стали, заявив, что готовы отпустить тренера и не собираются удерживать его насильно. Однако Личка сам принял решение не бросать команду на полпути. 

 

Напомним, что в текущем сезоне оренбуржцы под руководством Лички занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

#Марина Колодкина#Спорт
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