Личка принял решение остаться в "Оренбурге"

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РБ-Спорт".
Отмечается, что чешский специалист отказался возглавить "Краснодар". Ранее стало известно, что руководство южан уже ведет переговоры с наставником. При этом в "Оренбурге" эту информацию отрицать не стали, заявив, что готовы отпустить тренера и не собираются удерживать его насильно. Однако Личка сам принял решение не бросать команду на полпути.
Напомним, что в текущем сезоне оренбуржцы под руководством Лички занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.