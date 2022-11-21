Личка принял решение остаться в "Оренбурге"

Отмечается, что чешский специалист отказался возглавить "Краснодар". Ранее стало известно, что руководство южан уже ведет переговоры с наставником. При этом в "Оренбурге" эту информацию отрицать не стали, заявив, что готовы отпустить тренера и не собираются удерживать его насильно. Однако Личка сам принял решение не бросать команду на полпути.