Как сформировать пищевое поведение у ребенка и подружиться с шоколадками?

— Очень важно, чтобы прием пищи для малыша был подкреплен положительными эмоциями от мамы и папы. Детки до 6 лет в среднем за год подрастают на 7–8 сантиметров и прибавляют в весе на 2 килограмма. Именно в возрасте до 2-х лет закладываются основы отношения к окружающим людям, когда дети понимают эмоции, и если мама во время кормления нахмурилась, то ребенок может считать злость и воспроизвести ее в ответ через подражание, поскольку данная деятельность является одной из ведущих в этот момент до 3-х лет.