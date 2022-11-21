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Из-за смерти мобилизованного тюменца в поезде проводится проверка

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI

Следователи проводят проверку из-за смерти мобилизованного тюменца в поезде

В поезде скончался мужчина, мобилизованный в Тюменской области. Военный эшелон отправился из Тюмени 9 ноября, одному из пассажиров стало плохо. Поезд остановился в одном из городов, на место инцидента прибыли медики, но помочь не смогли, сообщает 72.ру.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

«По изложенным вопросам могу пояснить, что военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка в порядке статей «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении»», - сообщили изданию в Военном следственном управлении СК РФ по ЦВО.

Сегодня «Наш город» сообщал, что эшелон тюменских инженеров отправился к месту выполнения своих задач. Прощание с военнослужащими прошло днём 21 ноября на железнодорожном вокзале в Тюмени. 

Эшелон тюменских военных инженеров отправился к месту выполнения задач
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#Военные#Армия#Происшествия#Общество#Поезда#СКР#Следователи#Смерть#Проверка#Александр Мязин
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