Из-за смерти мобилизованного тюменца в поезде проводится проверка

Обстоятельства произошедшего выясняются.
«По изложенным вопросам могу пояснить, что военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка в порядке статей «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении»», - сообщили изданию в Военном следственном управлении СК РФ по ЦВО.
Сегодня «Наш город» сообщал, что эшелон тюменских инженеров отправился к месту выполнения своих задач. Прощание с военнослужащими прошло днём 21 ноября на железнодорожном вокзале в Тюмени.