Из-за смерти мобилизованного тюменца в поезде проводится проверка

Следователи проводят проверку из-за смерти мобилизованного тюменца в поезде

В поезде скончался мужчина, мобилизованный в Тюменской области. Военный эшелон отправился из Тюмени 9 ноября, одному из пассажиров стало плохо. Поезд остановился в одном из городов, на место инцидента прибыли медики, но помочь не смогли, сообщает 72.ру.