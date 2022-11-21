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Газировка и сладкие напитки серьезно подорожают

Сегодня, 12:56
Фото: 1MI

Сладкие напитки и газировка подорожают на семь рублей за литр

В России с июля 2023 года вводится акциз на сладкие напитки, сообщает «РИА Новости». Законопроект подписал президент РФ 21 ноября. Производители будут обязаны платить семь рублей с каждого литра напитка.

Между тем, сок и сокосодержащая продукция дополнительные сборы выплачивать не будут. Исключение не распространяется на газировку.

«Ряд напитков выведен из-под действия акциза - например соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки из злаковых, зернобобовых и масличных, орехов, кокоса и продуктов их переработки (кроме тонизирующих и газированных)», - сообщает «РИА Новости».

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#Александр Мязин#Экономика#Цены#Напитки#Энергетические напитки#Газированные напитки
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