Газировка и сладкие напитки серьезно подорожают

Сладкие напитки и газировка подорожают на семь рублей за литр

В России с июля 2023 года вводится акциз на сладкие напитки, сообщает «РИА Новости». Законопроект подписал президент РФ 21 ноября. Производители будут обязаны платить семь рублей с каждого литра напитка.