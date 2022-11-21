Газировка и сладкие напитки серьезно подорожают

Между тем, сок и сокосодержащая продукция дополнительные сборы выплачивать не будут. Исключение не распространяется на газировку.
«Ряд напитков выведен из-под действия акциза - например соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки из злаковых, зернобобовых и масличных, орехов, кокоса и продуктов их переработки (кроме тонизирующих и газированных)», - сообщает «РИА Новости».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские кофейни собираются поднять цены примерно на 15%.