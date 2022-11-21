Эшелон тюменских военных инженеров отправился к месту выполнения задач

Военных провожали днём на ж/д вокзале.
«Больше трех недель с начала вашего призыва по мобилизации вы проходили обучение на полигоне. Вы восстановили свои навыки и знания военного человека, получили новые знания по воинским специальностям. Мы уверены, что вы с большой ответственностью и умением будете выполнять задачи инженерного обеспечения», - сообщил 21 ноября генерал-майор Дмитрий Евмененко.
Пришедшие на вокзал родственники военных пожелали им беречь себя «там, где нас нет рядом». По традиции военнослужащие получили конверты с монетами.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе состоялись вторые проводы мобилизованных.