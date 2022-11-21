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Эшелон тюменских военных инженеров отправился к месту выполнения задач

Сегодня, 12:24
Фото: Информцентр правительства ТО

Тюменских военных инженеров проводили к месту выполнения задач на вокзале в Тюмени

Сегодня эшелон тюменских военных отправился к месту выполнения поставленных задач, сообщает информцентр правительства Тюменской области. По словам начальника ТВВИКУ Дмитрия Евмененко, бойцы будут выполнять «задачи инженерного обеспечения».

Военных провожали днём на ж/д вокзале.

«Больше трех недель с начала вашего призыва по мобилизации вы проходили обучение на полигоне. Вы восстановили свои навыки и знания военного человека, получили новые знания по воинским специальностям. Мы уверены, что вы с большой ответственностью и умением будете выполнять задачи инженерного обеспечения», - сообщил 21 ноября генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Пришедшие на вокзал родственники военных пожелали им беречь себя «там, где нас нет рядом». По традиции военнослужащие получили конверты с монетами.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе состоялись вторые проводы мобилизованных. 

 

В Тюмени на вокзале проходит отправка военнослужащих
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#Общество#Армия#Военные#Железнодорожный вокзал#ЖД вокзал#Вокзал#Александр Мязин
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