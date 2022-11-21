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«Двое в реанимации»: подробности смертельного ДТП на Дружбе в Тюмени

Сегодня, 06:02
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на улице Дружбы

В минувшую субботу у лесопарка Гагарина «Киа Оптима» выехала на полосу встречного движения, после чего въехала в «Хендэ Солярис». Один из участников аварии погиб.
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ДТП

«Наш город» узнал в департаменте здравоохранения Тюменской области о состоянии остальных участников ДТП.

«После осмотра и оказания помощи, четверых пациентов доставили в приемное отделение ОКБ № 2. Два пациента находятся в отделении реанимации, где им оказывается вся необходимая помощь. Состояние средней степени тяжести. Двое других отправлены на амбулаторное лечение, у них ушибы», — комментирует пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Климович.

Ранее «Наш город» писал о том, что летальным исходом закончилось ДТП на улице Дружбы.

#ДТП#ГИБДД#ДПС#Происшествия#Авария#Тюмень#Тюменская область#Мелиса Учунджю
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