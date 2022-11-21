«Двое в реанимации»: подробности смертельного ДТП на Дружбе в Тюмени

«Наш город» узнал в департаменте здравоохранения Тюменской области о состоянии остальных участников ДТП.
«После осмотра и оказания помощи, четверых пациентов доставили в приемное отделение ОКБ № 2. Два пациента находятся в отделении реанимации, где им оказывается вся необходимая помощь. Состояние средней степени тяжести. Двое других отправлены на амбулаторное лечение, у них ушибы», — комментирует пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Климович.
Ранее «Наш город» писал о том, что летальным исходом закончилось ДТП на улице Дружбы.