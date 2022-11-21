«Двое в реанимации»: подробности смертельного ДТП на Дружбе в Тюмени

Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на улице Дружбы

В минувшую субботу у лесопарка Гагарина «Киа Оптима» выехала на полосу встречного движения, после чего въехала в «Хендэ Солярис». Один из участников аварии погиб.

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