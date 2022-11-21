Дело о неприязни к вобле вновь рассматривали в суде

Ранее тюменский суд прекратил производство по ее делу из-за того, что нет состава правонарушения.
На этот раз заявитель хочет отменить решение суда и вернуть дело Алисы К. на рассмотрение. Причина в том, что суд якобы не учел всех доказательств по делу. Он считает, что девушка дискредитировала использование Вооруженных сил России.
Материалы были направлены на новое рассмотрение.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский суд поступила апелляционная жалоба по делу в отношении тюменки Алисы К. Девушку подозревают в дискредитации ВС РФ. 12 октября она была оправдана, суд решил, что за надпись «Нет *!» штрафовать Алису не нужно.