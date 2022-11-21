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Банки отказались выдать кредит тюменским властям

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI

Банки отказались выдать кредит тюменским властям на покрытие дефицита бюджета

Власти Тюменской области не смогли найти банки, готовые предоставить кредит на покрытие дефицита бюджета региона. На участие в трех тендерах общей стоимостью 584 миллиона рублей не было подано ни одной заявки.
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Подведение итогов электронного аукциона состоялось сегодня. Торги признаны не состоявшимися, сказано на портале Госзакупки.

Напомним, тендеры на открытие кредитной линии для покрытия дефицита бюджета были объявлены 9 и 10 ноября 2022 года. В бюджет Тюменской области планировали привлечь 4 миллиарда рублей. Общая сумма выплаченных процентов за пользование кредитами должна была составить 584 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области объявило о поиске подрядной организации, которая займется предоставлением услуг по страхованию объектов недвижимого имущества, находящихся на балансе управления делами правительства региона, от разрушений и повреждений. Начальная цена контракта составляла 1,3 миллиона рублей. В ходе электронного аукциона она уменьшилась до 280 тысяч рублей.

#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бюджеты#Тендеры#Закупки#Банки#Валентина Бурнашева
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