Банки отказались выдать кредит тюменским властям

Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области объявило о поиске подрядной организации, которая займется предоставлением услуг по страхованию объектов недвижимого имущества, находящихся на балансе управления делами правительства региона, от разрушений и повреждений. Начальная цена контракта составляла 1,3 миллиона рублей. В ходе электронного аукциона она уменьшилась до 280 тысяч рублей.