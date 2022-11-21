Банки отказались выдать кредит тюменским властям

Подведение итогов электронного аукциона состоялось сегодня. Торги признаны не состоявшимися, сказано на портале Госзакупки.
Напомним, тендеры на открытие кредитной линии для покрытия дефицита бюджета были объявлены 9 и 10 ноября 2022 года. В бюджет Тюменской области планировали привлечь 4 миллиарда рублей. Общая сумма выплаченных процентов за пользование кредитами должна была составить 584 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области объявило о поиске подрядной организации, которая займется предоставлением услуг по страхованию объектов недвижимого имущества, находящихся на балансе управления делами правительства региона, от разрушений и повреждений. Начальная цена контракта составляла 1,3 миллиона рублей. В ходе электронного аукциона она уменьшилась до 280 тысяч рублей.