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Андрей Воробьев поделился информацией о проектах импортозамещения в Подмосковье

Сегодня, 19:56
Фото: Пресс-служба Правительства МО
До конца этого года в Московской области запустят 21 новое производство по проектам импортозамещения. А до конца 2025 года планируют ввести в строй еще 109. Финансирование проектов обойдется почти в 150 млрд рублей. Благодаря новым производствам в регионе появится порядка 15 тысяч новых рабочих мест

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что до недавнего времени на сопровождении у правительства было 123 проекта, но теперь их количество увеличилось до 130. Об этом сообщают newizv.ru.



«Приятно, что большая часть - не на бумаге, а реализуется на территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов», - подчеркнул Воробьев. 

 

Так, с начала этого года в Подмосковье уже запущено 14 новых производств. В Балашихе, например, стали выпускать комплектующие взлетно-посадочных устройств для самолетов, этим занимается корпорация «Рубин». Там же АО «Ретиноиды» стало практиковать изготовление лекарственных и косметических средства, а также фармацевтических субстанций. 

 

В городе Мытищи в ОКБ КП теперь изготавливают кабели для судов, эксплуатируемых в экстремальных условиях. В городском округе Солнечногорск компания «Основной элемент» запустила производство ингаляторов и баллонов с газовой кислородной смесью. 

 

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, некоторые проекты получают поддержку федерального уровня. От Московской области в этом списке 20 производств. 



«Будет новая поддержка инвестпроектов, которую сейчас формирует Минпромторг совместно с ВЭБом. Это только крупные проекты – инвестиции свыше 5 млрд рублей. По ним можно будет получить льготное финансирование до 100 млрд рублей сроком до 15 лет под 1-5%», - рассказала Екатерина Зиновьева.

 

В поддержку проектов импортозамещения в Подмосковье действует ряд мер. Среди них - земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготные кредиты банков, субсидии на модернизацию оборудования, на лизинг, на возмещение затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.

#Общество
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