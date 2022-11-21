Андрей Воробьев поделился информацией о проектах импортозамещения в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что до недавнего времени на сопровождении у правительства было 123 проекта, но теперь их количество увеличилось до 130. Об этом сообщают newizv.ru.
«Приятно, что большая часть - не на бумаге, а реализуется на территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов», - подчеркнул Воробьев.
Так, с начала этого года в Подмосковье уже запущено 14 новых производств. В Балашихе, например, стали выпускать комплектующие взлетно-посадочных устройств для самолетов, этим занимается корпорация «Рубин». Там же АО «Ретиноиды» стало практиковать изготовление лекарственных и косметических средства, а также фармацевтических субстанций.
В городе Мытищи в ОКБ КП теперь изготавливают кабели для судов, эксплуатируемых в экстремальных условиях. В городском округе Солнечногорск компания «Основной элемент» запустила производство ингаляторов и баллонов с газовой кислородной смесью.
По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, некоторые проекты получают поддержку федерального уровня. От Московской области в этом списке 20 производств.
«Будет новая поддержка инвестпроектов, которую сейчас формирует Минпромторг совместно с ВЭБом. Это только крупные проекты – инвестиции свыше 5 млрд рублей. По ним можно будет получить льготное финансирование до 100 млрд рублей сроком до 15 лет под 1-5%», - рассказала Екатерина Зиновьева.
В поддержку проектов импортозамещения в Подмосковье действует ряд мер. Среди них - земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготные кредиты банков, субсидии на модернизацию оборудования, на лизинг, на возмещение затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.