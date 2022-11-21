Андрей Воробьев поделился информацией о проектах импортозамещения в Подмосковье

«Приятно, что большая часть - не на бумаге, а реализуется на территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов», - подчеркнул Воробьев.