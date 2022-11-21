14 деревень Тюменской области обеспечат мобильным интернетом 4G

Мобильный интернет 4G будет тестироваться до середины декабря в тюменских селах и деревнях. Там уже установлены вышки, которые будут обеспечивать подачу бесперебойного скоростного интернета.
Информацию об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
В число населенных пунктов, где появится 4G попали в Вагайском районе села: Митькинское, Второвагайское, Касьяново, Аксурка, деревни: Второсалинская, Лаймы. В Тобольском районе — деревня Маслова, в Голышмановском — поселки Комсомольский и Упоровский, деревни Тюменцева и Старая Шадрина, а Сладковском — деревня Красивое, в Нижнетавдинском — деревня Большая Заморозовка, в Ярковском — деревня Петропавловка, а в Исетском — поселок Новикова.
В восьми пунктах проверка уже пройдена, станции начали работу.
«Вместе с Минцифрой работаем над развитием инфраструктуры в рамках проекта „Устранение цифрового неравенства 2.0“. До 2030-го года качественный интернет охватит еще 498 малых сел и деревень региона», — пишет губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
Еще в феврале 2022-го года сообщалось, что, по результатам голосования, в Тюменской области сформирован список из 41 населенного пункта, где до конца текущего года обеспечат мобильную связь стандарта 4G и беспроводной доступ к сети Интернет.
Перечень составлен на основе выбора жителей Тюменской области, принявших участие в голосовании.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюменском районе и на федеральных трассах пропадает телесигнал, 3G и 4G.