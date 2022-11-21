14 деревень Тюменской области обеспечат мобильным интернетом 4G

Еще в феврале 2022-го года сообщалось, что, по результатам голосования, в Тюменской области сформирован список из 41 населенного пункта, где до конца текущего года обеспечат мобильную связь стандарта 4G и беспроводной доступ к сети Интернет.

Перечень составлен на основе выбора жителей Тюменской области, принявших участие в голосовании.