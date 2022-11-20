Владимир Путин запустит в Тюменской области производство индейки

В правительстве Тюменской области сообщают, что завтра президент РФ примет участие в открытии тюменского центра по воспроизводству индейки.
«Этот проект, реализуемый в Исетском районе, позволит нам снизить зависимость от импортного материала», — считает губернатор Тюменской области Александр Моор.
Также в ходе запуска конвейера Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложит не только об актуальной ситуации в животноводстве и птицеводстве, но и о перспективах развития отечественной селекции и генетики.
Организаторы мероприятия отмечают, что к этому разговору, помимо Владимира Путина, присоединятся представители профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что говорил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе пресс-конференции, поднимая вопрос развития технологического суверенитета региона