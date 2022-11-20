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Владимир Путин запустит в Тюменской области производство индейки

Сегодня, 15:21
Фото: 1MI

Владимир Путин примет участие в запуске производства индейки в Тюменской области

21 ноября президент России Владимир Путин примет участие в запуске племенного центра по воспроизведению индейки в Тюменской области. Он присоединится к мероприятию в режиме видеоконференции.

В правительстве Тюменской области сообщают, что завтра президент РФ примет участие в открытии тюменского центра по воспроизводству индейки.

«Этот проект, реализуемый в Исетском районе, позволит нам снизить зависимость от импортного материала», — считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также в ходе запуска конвейера Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложит не только об актуальной ситуации в животноводстве и птицеводстве, но и о перспективах развития отечественной селекции и генетики.

Организаторы мероприятия отмечают, что к этому разговору, помимо Владимира Путина, присоединятся представители профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что говорил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе пресс-конференции, поднимая вопрос развития технологического суверенитета региона

#Алиса Вернер#В. путин#Президент РФ#Тюменская область#Новости тюмени#Производство#Бережливое производство#Импортозамещение#Индейка#Мясо#Животноводство
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