В Тюмени похоронили 27-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Василий проживал ранее в городском поселении Куминский (Югра). После окончания школы, в 2013 году, был призван в армию. Службу проходил в городе Темрюк в частях морской пехоты десантно-штурмовой бригады в должности стрелка — помощника гранатометчика десантно-штурмовой роты. В 2015 году подписал контракт и продолжил служить, сообщили «Нашему городу» в администрации поселения Куминский.
В 2017 году Василия Васильева отправили в Сирийскую Арабскую Республику, спустя два года поступил на службу в ФСБ. Сначала служил в Сахалинской области, затем на приграничных территориях России и Армении.
После завершения срока действия контракта попал в ЧВК «Вагнера». Военного наградили посмертно Орденом «Мужества».
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