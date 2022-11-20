В Тюмени похоронили 27-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Василий проживал ранее в городском поселении Куминский (Югра). После окончания школы, в 2013 году, был призван в армию. Службу проходил в городе Темрюк в частях морской пехоты десантно-штурмовой бригады в должности стрелка — помощника гранатометчика десантно-штурмовой роты. В 2015 году подписал контракт и продолжил служить, сообщили «Нашему городу» в администрации поселения Куминский.