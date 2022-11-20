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В Тюмени похоронили 27-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 11:54
Фото: Администрация городского поселения Куминский

В Тюмени похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

В Тюмени прошли похороны бывшего служащего ФСБ и бойца ЧВК «Вагнер», 27-летнего Василия Васильева. Тюменец скончался от ранений, полученных 5 октября во время штурма города Артёмовска (Бахмут) Донецкой Народной Республики.
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Василий проживал ранее в городском поселении Куминский (Югра). После окончания школы, в 2013 году, был призван в армию. Службу проходил в городе Темрюк в частях морской пехоты десантно-штурмовой бригады в должности стрелка — помощника гранатометчика десантно-штурмовой роты. В 2015 году подписал контракт и продолжил служить, сообщили «Нашему городу» в администрации поселения Куминский.

В 2017 году Василия Васильева отправили в Сирийскую Арабскую Республику, спустя два года поступил на службу в ФСБ. Сначала служил в Сахалинской области, затем на приграничных территориях России и Армении.

После завершения срока действия контракта попал в ЧВК «Вагнера». Военного наградили посмертно Орденом «Мужества».

Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября стало известно о гибели на Украине в ходе СВО 42-летнего полковника МВД Евгения Белошапкина. У военного остались трое детей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военнослужащие#Гибель человека#Армия
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