В Тюмени похолодает до — 26

В понедельник, 21 ноября, потеплеет — днем столбики термометров покажут — 8 — 10, в вечернее время до — 11 — 14. Осадки в этот день маловероятны. Во вторник в Тюмени пойдет небольшой снег, а температура воздуха ожидается — 7 — 11, но к ночи резко похолодает — до — 17 — 23.
В среду и четверг, 23 и 24 ноября, тюменцам обещают ясную и морозную погоду. Столбики термометров в эти дни покажут — 19 — 22 в дневные часы и — 23 — 26 ночью.
В последний день рабочей недели, 25 ноября, морозы отступят. В пятницу пойдет снег и потеплеет до - 14 - 16.