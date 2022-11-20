В Тюмени похолодает до — 26

В понедельник, 21 ноября, потеплеет — днем столбики термометров покажут — 8 — 10, в вечернее время до — 11 — 14. Осадки в этот день маловероятны. Во вторник в Тюмени пойдет небольшой снег, а температура воздуха ожидается — 7 — 11, но к ночи резко похолодает — до — 17 — 23.