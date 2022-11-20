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В Тюмени похолодает до — 26

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI

В Тюмени 20 ноября обещают пасмурную погоду без осадков

Облачная с прояснениями погода ожидается в Тюмени в воскресенье, 20 ноября. По прогнозам синоптиков день пройдет без осадков. Температура воздуха составит в светлое время суток — 11 — 12, в ночные часы — 13 — 14.
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В понедельник, 21 ноября, потеплеет — днем столбики термометров покажут — 8 — 10, в вечернее время до — 11 — 14. Осадки в этот день маловероятны. Во вторник в Тюмени пойдет небольшой снег, а температура воздуха ожидается — 7 — 11, но к ночи резко похолодает — до — 17 — 23.

В среду и четверг, 23 и 24 ноября, тюменцам обещают ясную и морозную погоду. Столбики термометров в эти дни покажут  — 19 — 22 в дневные часы и — 23 — 26 ночью.

В последний день рабочей недели, 25 ноября, морозы отступят. В пятницу пойдет снег и потеплеет до - 14 - 16.

#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Похолодание#Валентина Бурнашева
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