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В Тюмени откроют пешеходный проспект на Дзержинского

Сегодня, 07:10
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени в декабре откроют пешеходный бульвар за 500 миллионов рублей

Пешеходный бульвар на улице Дзержинского откроют в начале декабря. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
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Тюмень
В Тюмени выделено более 500 млн на превращение Дзержинского в пешеходный проспект
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По его словам, на данный момент подрядная организации здесь уже приступила к финальному этапу работ по благоустройству. Уже произведен монтаж осветительного оборудования, огровых зон для детей, беседок, качелей, ведутся работы по украшению улицы праздничной иллюминацией.

Исходя из концепции обновленной улицы, уже подобраны резиденты для ее территории. В перспективе здесь начнет работать частный музей и Дом Ершова Тюменское агентство креативных индустрий, продолжит функционировать мастерская семьи Шитовых.

В ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения планируют обсудить вопрос по установке светофора на пересечении с улицей Комсомольской для удобства пешеходов.

Ранее «Наш Город» писал, что на строительство пешеходного проспекта на месте, где проходит улица Дзержинского, из бюджета Тюменской области было выделено более 500 миллионов рублей. Работы по реконструкции улицы начались в апреле этого года.

#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Улицы#Глава администрации#Тюмень#Благоустройство#Общество#Валентина Бурнашева
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