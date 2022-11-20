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В Тюмени ищут электрогазосварщика и укладчиц чая. Обещают платить более 300 тысяч

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI

В Тюмени ищут электрогазосварщика-вахтовика на зарплату 300 тысяч рублей

В Тюмени ищут электрогазосварщика для работы вахтовым методом на месторождение в поселке Пурпе (Ямало-Ненецкий автономный округ). Будущему сотруднику обещают платить до 330 тысяч рублей в месяц. Данная вакансия опубликована на площадке объявлений «Авито».
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Указано, что продолжительность вахты составляет 60 дней. Денежные выплаты запланированы два раза в месяц. Предоставляется жилье, трехразовое питание, спецодежда, оплата проезда,

Будущий сотрудник должен иметь трудовой стаж не менее трех лет. В его обязанности будут входить работы на участках прокладки и ремонта газо-нефтепровода и водопровода.

Также на работу вахтовым методом в Москву приглашают сборщиц листового салата и упаковщиц чая. Продолжительность вахты составляет от 30 до 90 смен. Будущим работникам обещают предоставить бесплатное проживание и питание. Размер указанной заработной платы составляет от 189 до 378 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 30% выросло за год число миллионеров. По данным Федеральной налоговой службы, число миллионеров в регионе, зарегистрировавших доход превышающий 100 миллионов рублей, достигло 83 человек.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Заработная плата
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