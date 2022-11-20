В Тюмени ищут электрогазосварщика и укладчиц чая. Обещают платить более 300 тысяч

Указано, что продолжительность вахты составляет 60 дней. Денежные выплаты запланированы два раза в месяц. Предоставляется жилье, трехразовое питание, спецодежда, оплата проезда,
Будущий сотрудник должен иметь трудовой стаж не менее трех лет. В его обязанности будут входить работы на участках прокладки и ремонта газо-нефтепровода и водопровода.
Также на работу вахтовым методом в Москву приглашают сборщиц листового салата и упаковщиц чая. Продолжительность вахты составляет от 30 до 90 смен. Будущим работникам обещают предоставить бесплатное проживание и питание. Размер указанной заработной платы составляет от 189 до 378 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 30% выросло за год число миллионеров. По данным Федеральной налоговой службы, число миллионеров в регионе, зарегистрировавших доход превышающий 100 миллионов рублей, достигло 83 человек.