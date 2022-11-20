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Участники драки у тюменского бара пытаются найти еще одного гостя заведения

Сегодня, 14:23
Фото: 1MI

В Тюмени участники драки ищут третьего фигуранта конфликта

В ночь с 18 на 19 ноября у клуба/бара «Флорида» между двумя мужчинами завязалась драка. Сегодня они оба ищут еще одного человека, который в тот день был в этом заведении. Они хотят вернуть ему обещанные деньги за сломанное зеркало заднего вида.
Сюжет
Драка

Тюменцы, которые в ночь с 18 на 19 ноября дрались у бара «Флорида», поразили горожан своей честностью. Они ищет мужчину, который также отдыхал в этом баре той же ночью. Но не для противоправных действий, они хотят вернуть ему обещанные деньги за причиненный вред.

«В ночь с 18 на 19 ноября была драка на парковке у бара „Флорида“. Сломали зеркало боковое у парня. Если ты читаешь это или кто знает его — отпишитесь. Я возместить обещал, а номер потерял», — пишет мужчина в группу «ЧП Тюмень ЧС».
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, чем закончилась драка у другого тюменского бара/клуба — «Дом Печати».

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