Участники драки у тюменского бара пытаются найти еще одного гостя заведения

Тюменцы, которые в ночь с 18 на 19 ноября дрались у бара «Флорида», поразили горожан своей честностью. Они ищет мужчину, который также отдыхал в этом баре той же ночью. Но не для противоправных действий, они хотят вернуть ему обещанные деньги за причиненный вред.
«В ночь с 18 на 19 ноября была драка на парковке у бара „Флорида“. Сломали зеркало боковое у парня. Если ты читаешь это или кто знает его — отпишитесь. Я возместить обещал, а номер потерял», — пишет мужчина в группу «ЧП Тюмень ЧС».
Ранее «Наш город» рассказывал о том, чем закончилась драка у другого тюменского бара/клуба — «Дом Печати».