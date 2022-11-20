Участники драки у тюменского бара пытаются найти еще одного гостя заведения

В Тюмени участники драки ищут третьего фигуранта конфликта

В ночь с 18 на 19 ноября у клуба/бара «Флорида» между двумя мужчинами завязалась драка. Сегодня они оба ищут еще одного человека, который в тот день был в этом заведении. Они хотят вернуть ему обещанные деньги за сломанное зеркало заднего вида.

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