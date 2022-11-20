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Тюменцы открыли сезон зимней рыбалки

Сегодня, 05:18
Фото: 1MI

Тюменские рыбки открыли зимний сезон

Жители Тюменской области открыли сезон зимней рыбалки. Несмотря на то, что минусовая температура в регионе установилась менее месяца назад, рыбаки уже активно выходят на лед и хвастаются в социальных сетях фотографиями с уловом.
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«Открылся зимний сезон. Посетили озеро Непряк, толщина льда около 15 сантиметров. Ловил на глубине не больше полметра с 7:30 до 12:30. Остался доволен», — сообщил один из рыбаков.

О хорошем клеве сообщают тюменцы, посетившие озера Андреевское, Кучак (Нижнетавдинский район), водоемы на Велижанском тракте. В основном сейчас активно клюет окунь и щука.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала ноября стоимость свежемороженой рыбы выросла более, чем на 6 рублей. Сегодня килограмм рыбы в среднем продают за 317 рублей.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Рыбалка#Рыбаки#Улов
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