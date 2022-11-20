Тюменцы открыли сезон зимней рыбалки

Тюменские рыбки открыли зимний сезон

Жители Тюменской области открыли сезон зимней рыбалки. Несмотря на то, что минусовая температура в регионе установилась менее месяца назад, рыбаки уже активно выходят на лед и хвастаются в социальных сетях фотографиями с уловом.

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