Тюменцы открыли сезон зимней рыбалки

«Открылся зимний сезон. Посетили озеро Непряк, толщина льда около 15 сантиметров. Ловил на глубине не больше полметра с 7:30 до 12:30. Остался доволен», — сообщил один из рыбаков.
О хорошем клеве сообщают тюменцы, посетившие озера Андреевское, Кучак (Нижнетавдинский район), водоемы на Велижанском тракте. В основном сейчас активно клюет окунь и щука.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала ноября стоимость свежемороженой рыбы выросла более, чем на 6 рублей. Сегодня килограмм рыбы в среднем продают за 317 рублей.