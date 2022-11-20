Тюменский диетолог опровергла миф о пользе тростникового сахара

По словам медика, польза тростникового сахара символична. Отличие от привычного белого лишь в том, что тростниковый — это нерафинированный продукт и он содержит немного больше микроэлементов. Но на рынке встречается достаточно много подделок, поэтому при выборе тростникового сахара, стоит обращать внимание на его цену — дешево он стоит не может, пишет «Тюменская область сегодня».