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Тюменский диетолог опровергла миф о пользе тростникового сахара

Сегодня, 06:14
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, чем заменить сахар

Тюменский диетолог рассказала о вреде сахара и мифах, которые окружают данный продукт. По словам врача-эндокринолога ГАУЗ «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» Анны Верхоланцевой, чрезмерное употребление любого вида сахара, белого или тростникового, наносит вред здоровью человека.
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По словам медика, польза тростникового сахара символична. Отличие от привычного белого лишь в том, что тростниковый — это нерафинированный продукт и он содержит немного больше микроэлементов. Но на рынке встречается достаточно много подделок, поэтому при выборе тростникового сахара, стоит обращать внимание на его цену — дешево он стоит не может, пишет «Тюменская область сегодня».

Анна Верхоланцева отметила, что если человек намерен снизить потребление обычного сахара или вовсе отказаться от него, то следует обратить внимание на его заменители. Существуют, как натуральные, так и синтетические.

К натуральным относят фруктозу и продукты, в которых она есть — мед, кокосовые сахар, сироп топинамбура, патока, кленовый сироп. Синтетические заменители — это стевиозид, сукралоза, аспартам, цикламат, не содержащие калорий.

«Такие подсластители всегда проходят большое количество исследований на безопасность, но норму их употребления в пищу лучше не превышать. Это может негативно повлиять на желудок или кишечник. Количество подсластителя, которое безопасно употреблять, указано на упаковке», отметила Анна Верхоланцева.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цены на сахар за год выросли на 25%. В среднем килограмм этого продукта стоит 65 рублей.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровое питание#Здравоохранение
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