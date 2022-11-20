Тюменские педиатры зарабатывают на 10 тысяч рублей больше своих коллег

Средний размер доходов врача-педиатра в Тюменской области составляет 65 тысяч рублей, по стране этот показатель равен 54,6 тысячам рублей. По информации аналитиков, в данной профессии наблюдается дефицит кадров — на одну вакансию приходится всего 0,5 — 0,6 резюме. Тогда как в норме этот показатель должен быть не менее 5-6 резюме на одно предложение от работодателя.