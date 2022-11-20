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Тюменские педиатры зарабатывают на 10 тысяч рублей больше своих коллег

Сегодня, 10:11
Фото: 1MI

Тюменские педиатры получают больше, чем их российские коллеги

В Тюменской области врачам-педиатрам платят больше, чем в других городах России. Разница в размерах заработной платы достигает десяти тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы HeadHunter.
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Тюмень
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Средний размер доходов врача-педиатра в Тюменской области составляет 65 тысяч рублей, по стране этот показатель равен 54,6 тысячам рублей. По информации аналитиков, в данной профессии наблюдается дефицит кадров — на одну вакансию приходится всего 0,5 — 0,6 резюме. Тогда как в норме этот показатель должен быть не менее 5-6 резюме на одно предложение от работодателя.

На портале по поиску работы HeadHunter, в настоящее время опубликованы всего 34 вакансии врачей-педиатров. Максимальный уровень предлагаемой заработной платы — 150 тысяч рублей. Минимальный — 40 тысяч рублей. В большинстве случаев, в 67% представленных вакансий, трудовой опыт не требуется.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открыты вакансии укладчицы чая и сборщицы листового салата. Работа вахтовым методом. Стоимость одной смены достигает 2,5-4 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Заработная плата#Здравоохранение#Исследования
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