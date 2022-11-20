Тюмень не станет миллионником через три года

В целом по Тюменской области эксперты прогнозируют увеличение численности населения к концу этого года до 1 миллиона 555 тысяч человек. Через два года этот показатель вырастет до 1 миллиона 597 тысяч человек.
По данным Тюменьстата, реальная численность жителей Тюменской области за 2022 год выросла всего на 3 тысячи 600 человек — до 1 миллиона 553 тысяч. За первые восемь месяцев года родились 11,8 тысяч детей, миграционный приток достиг 32 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году самыми популярными именами для девочек стали Алиса, Ева, София, для мальчиков — Артем, Михаил, Матвей и Александр.