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Тюмень не станет миллионником через три года

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI

В Тюменской области за год численность населения выросла на 3,6 тысячи человек

К 2026 году Тюмень не станет городом-миллионником. Максимальная численность населения составит через три года 883,2 тысячи человек, в концу 2023 года достигнет 832,5 тысячи человек пишет «Вслух.Ру» со ссылкой на данные областного и городского бюджетов.
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Тюмень
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В целом по Тюменской области эксперты прогнозируют увеличение численности населения к концу этого года до 1 миллиона 555 тысяч человек. Через два года этот показатель вырастет до 1 миллиона 597 тысяч человек.

По данным Тюменьстата, реальная численность жителей Тюменской области за 2022 год выросла всего на 3 тысячи 600 человек — до 1 миллиона 553 тысяч. За первые восемь месяцев года родились 11,8 тысяч детей, миграционный приток достиг 32 тысячи человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году самыми популярными именами для девочек стали Алиса, Ева, София, для мальчиков — Артем, Михаил, Матвей и Александр.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Население#Численность населения#Бюджеты
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